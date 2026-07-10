На снимке Чемпионата мира по футболу 1962 года нашли "путешественника во времени" (фото)

Одна необычная деталь на снимке, сделанном во время Чемпионата мира по футболу 1962 года, породила дикие теории о “путешественниках во времени”.

Пока в США проходит Чемпионат мира 2026, конспирологи нашли фотографию с турнира в 1962 году, на которой внимательные пользователи увидели необычную деталь. Речь идет о странном предмете в ликующей толпе, пишет Daily Mail.

На снимке изображен капитан сборной Бразилии Мауро Рамоса, который празднует победу своей команды на чемпионате мира в Чили. Некоторые пользователи утверждают, что на фоне футболиста затаился “путешественник во времени”, после того, как увидели странный предмет в его руках.

Прямо над Рамосом стоит человек и держит в руках предмет, который многие считают кнопочным телефоном.

Фотоаппарат в руках мужчины приняли за кнопочный телефон Фото: X (Twitter)

“Когда команда-чемпион празднует победу с трофеем, на фотографии видно, как мужчина снимает момент на свой мобильный телефон. Мобильный телефон в 1962 году? Это должно быть путешествие во времени”, - написал один из пользователей в сети X.

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Некоторый считают, что мужчина держит в руках телефон-раскладушку, такие компания Motorola впервые начала выпускать только в январе 1996 года.

Необычное устройство, похоже, даже привлекло внимание победившего бразильца, который как может показать, смотрит прямиком на “путешественника во времени”.

Несмотря на такие дикие предположения, у снимка есть гораздо адекватное объяснение.

При ближайшем рассмотрении видно, что человек держит вовсе не мобильный телефон, а коробчатую фотокамеру (бокс-камера) — популярное фотоустройство 1960-х годов, которое под определенным углом поразительно похоже на телефон-раскладушку.

Популярные с конца XIX до середины XX веков, они прославились своей простотой в использовании и отсутствием сложных настроек фокусировки или экспозиции.

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