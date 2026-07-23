Древнегреческую статую заподозрили в путешествиях во времени: у нее в руках видят ноутбук (фото)

Пользователи соцсетей обсуждают 2-тысячелетнюю статую из Древнего Египта, которая как утверждают конспирологи, держит в руках “ноутбук”.

Статуя женщины, высеченная из камня, датируется 100 годом до н.э. Барельеф под названием “Гробница Найскоса” изображает женщину на троне, а рядом с ней служанку. Высота композиции составляет около 90 см, пишет Daily Mail.

Левая рука высокопоставленной женщины опирается на кресло, а правая вытянута вперед, чтобы поднять крышку таинственного прямоугольного предмета. Его держит служанка в своих руках. Приверженцы теорий заговоров утверждают, что этот прямоугольный предмет слишком тонкий, чтобы быть к примеру, шкатулкой с драгоценностями.

"Ноутбук" на барельефе из Древней Греции Фото: Wikimedia Commons

“Может ли эта древнегреческая статуя быть доказательством путешествий во времени?”, - задаются вопросом пользователи соцсетей.

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Некоторые утверждают, что в древнегреческом “ноутбуке” даже видны USB-порты. Барельеф с загадочным предметом выставлен в Музее Дж. Пола Гетти в Калифорнии.

“Оракул, все сходится”, - написал один из конспирологов. Он упоминает миф о Дельфийском оракуле, жрицы которого могли общаться с богами.

Ученые утверждают, что на барельефе изображена шкатулка с драгоценностями богатой женищны.

Хотя шкатулка кажется слишком мелкой, чтобы вместить что-либо существенное, мы можем идентифицировать её как шкатулку для драгоценностей, сравнивая с другими погребальными рельефами. На них также изображаются женщины, которые достают украшения из подобных шкатулок”, - говорится в заявлении музея.

Интересно то, что существует множество греческих изображений 500 года до н.э., где изображаются люди, которые держат в руках нечто похожее на ноутбук. Более того, древние греки пишут на них стилусом.

Древнегреческий блокнот Фото: Wikimedia Commons

По словам ученых, в этом случае изображены восковые таблички, которые использовались греками в качестве примитивных блокнотов.

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