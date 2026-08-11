Китайская ракета взорвалась через 85 секунд после запуска в космос: что произошло (видео)

Это первый неудачный запуск ракеты “Чанчжэн-7А” с момента ее первого запуска в космос в 2020 году.

В понедельник, 10 августа, в 15:00 по киевскому времени с космодрома Вэнчань состоялся запуск двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-7А" с космическим аппаратом на борту. Примерно через 85 секунд после старта ракета внезапно взорвалась в атмосфере, создав огромный огненный шар. Причины взрыва сейчас расследуются, пишет Space.

Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, запуск ракеты "Чанчжэн-7А" был признан неудачным, но что стало причиной ее взрыва пока неизвестно. Идет расследование. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, которая отвечала за запуск ракеты, не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу.

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Эксперты говорят, что, судя по видео, которое появилось в социальных сетях, ракета была полностью разрушена на относительно небольшой высоте, а это значит, что она не смогла вывести полезную нагрузку на орбиту.

В понедельник, 10 августа, в 15:00 по киевскому времени с космодрома Вэнчань состоялся запуск двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-7А" Фото: space.com

"Чанчжэн-7А" – это китайская двухступенчатая ракета-носитель высотой чуть более 60 метров. К нижней ступени прикреплены четыре ускорителя. Ракета может выводить на высокую околоземную орбиту полезную нагрузку весом до 7000 кг.

С момента первого запуска в 2020 году состоялось уже 18 запусков ракеты "Чанчжэн-7А" в космос. Но ее дебютный старт также завершился взрывом. Тогда причина была связана с неисправностью двигательной системы, которая возникла вскоре после отделения верхней ступени ракеты. Но ступени ракеты "Чанчжэн-7А" разделяются обычно примерно через 3 минуты после запуска. Если взрыв произошел через 85 секунд, это значит, что, возможно, авария произошла по другим причинам, считают эксперты.

Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, ракета Чанчжэн-7А" должна была вывести на высокую околоземную орбиту спутник Zhongxing-4B. Китайские спутники этой серии предоставляют телекоммуникационные услуги и доступ в интернет, а также, как считается, их используют в своих целях военные Китая.

"Чанчжэн-7А" – это одна из версий ракеты "Чанчжэн-7", которую Китай использует для доставки грузов на свою космическую станцию "Тяньгун". Хотя следующая такая миссия запланирована на январь 2027 года, в зависимости от причины взрыва, она может быть отложена.

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