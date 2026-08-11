Новые спутники могут повредить зрение у людей по всему миру, предупреждают ученые

Космические зеркала могут нанести существенный вред здоровью людей, а также помешать наблюдениям за звездами, считают ученые.

В прошлом месяце Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение на запуск в космос первого спутника, оснащенного огромным зеркалом, созданного компанией Reflect Orbital. Планируется, что тысячи таких спутников будут отражать солнечный свет на Землю в ночное время. Таким образом солнечные электростанции смогут круглосуточно вырабатывать электроэнергию. Это кажется хорошей идеей, но ученые указывают на серьезные недостатки, пишет Futurism.

Спутники компании Reflect Orbital, оснащенные огромными зеркалами, согласно плану, должны отражать на Землю солнечный свет в ночное время для освещения участков поверхности планеты шириной до 5 километров. Компания утверждает, что это поможет солнечным электростанциям вырабатывать электроэнергию круглосуточно, а также поможет освещать районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение на запуск в космос первого такого спутника под названием Earendil-1, который оснащен квадратным зеркалом шириной 18 метров. Компания Reflect Orbital хочет отправить на орбиту до 50 000 таких космических зеркал.

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Ученые критикую данный проект. Они утверждают, что эти спутники могут нанести серьезный вред зрению людей, эквивалентный наблюдению за Солнцем во время полного солнечного затмения. Существует риск повреждения глаз от такого яркого света, который может ослепить водителей и пилотов самолетов. Астрономы говорят, что при наблюдении за звездами в небольшие телескопы также существует риск получить повреждения глаз. Также слишком яркий свет ночью может помешать наблюдениям за звездами.

Также ученые говорят, что такие спутники могут нарушить циркадные ритмы, то есть циклы света и темноты, которые помогают людям, животным и растениям определять, когда нужно просыпаться и спать, цвести или мигрировать.

По словам ученых, свет при прохождении через атмосферу Земли рассеивается. Это означает, что любой спутник, отражающий солнечный свет, будет освещать гораздо большую площадь поверхности, чем предполагается.

Представители компании Reflect Orbital заявили, что с помощью первого спутника проверят как работает данная технология в реальных условиях, и, если необходимо, внесут коррективы в конструкцию космического зеркала.

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