На Марсе могут существовать организмы, похожие на земные: есть доказательство

Солелюбивый земной микроорганизм может не только выживать, но и активно расти в условиях, которые могут существовать под поверхностью Марса.

Ученые ранее обнаружили признаки того, что на Марсе когда-то существовала жизнь. Существует вероятность того, что она может существовать там и сейчас под поверхностью в виде микроорганизмов. Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов bioRxiv, делает эту теорию более правдоподобной. Ученые выяснили, что солелюбивые микроорганизмы могут расти в условиях, близких к тем, которые могут существовать в участках с соленой водой под поверхностью Марса, пишет New Scientist.

Существует предположение, что неглубоко под поверхностью Марса могут существовать небольшие резервуары с очень соленой жидкой водой. Их пока не обнаружили, но это не значит, что их нет. Считается, что жизнь на Марсе зародилась миллиарды лет назад, и если она еще не исчезла, то она могла адаптироваться к экстремальным условиям Красной планеты, которые существуют сейчас, но их не было в прошлом.

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Ученые в своих экспериментах использовали земной микроорганизм Haloferax volcanii, который является представителем экстремофилов – микробов, способных выжить в экстремальных условиях. Haloferax volcanii процветают в очень слоеной воде и их можно найти, например, в Мертвом море.

Исследователи поместила эти микроорганизмы в воду, содержащую 225 граммов соли на литр, и поддерживали температуру воды на уровне 21 градус Цельсия с давлением 24 миллибар в течение 160 дней. Время от времени в воду добавляли вредные вещества – нитраты и перхлораты, которые присутствуют на Марсе.

Исследование показало, что микроорганизмы не только могут жить в условиях, близких к тем, что существуют на Марсе, но и активно расти. Теперь ученые хотят провести эксперименты с соленой водой, температура которой будет близка к нулю градусов Цельсия, а давление будет на уровне 7-12 миллибар.

По словам ученых, они доказали, что солелюбивые микроорганизмы могут активно расти в условиях, похожих на марсианские, где в атмосфере нет кислорода, низкое давление и высокая концентрация вредных химических веществ.

Это значит, что на Марсе прямо под поверхностью в небольших резервуарах с жидкой соленой водой могут существовать подобные микроорганизмы. Наиболее вероятным источником пищи для них является углекислый газ из атмосферы. Эти микробы могут питаться им и выделять метан, который был обнаружен на Марсе. На Земле есть такие микроорганизмы и ученые проведут эксперименты и с ними, чтобы подтвердить свою теорию.

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