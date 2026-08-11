Круїз для поціновувачів вина: знайдено затонулий 2000-річний корабель із сотнями винних амфор

Біля берегів Сицилії було виявлено уламки стародавнього римського корабля, вік якого становить понад 2 тис. років. Тепер Італія називає цю знахідку одним із найважливіших археологічних відкриттів останніх років, пише Independent.

Дайвери знайшли уламки корабля на глибині близько 45 метрів після того, як отримали важливу інформацію від місцевих рибалок. На борту судна досі знаходяться сотні добре збережених керамічних амфор, які раніше використовували для перевезення вина, олії та зерна.

"Це, без сумніву, найнеймовірніше відкриття в моєму житті. Важко описати, що відчуваєш, будучи одним із перших людей за майже 20 століть, хто знову побачив це місце", — написав у своєму дописі фрідайвер Джакомо Де Мола, який брав участь в експедиції.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі заявив, що ця знахідка є "одним із найважливіших підводних археологічних відкриттів останніх років", а міністерство датує судно I або II століттям до нашої ери.

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"Море й надалі дарує нам безцінні фрагменти нашої історії, а затонулий корабель із Мазара-дель-Валло розповідає нам про людей, шляхи та обміни, які зробили Середземномор’я перехрестям цивілізацій. Дослідження триватимуть, щоб розкрити його історію та донести її до суспільства", — сказав він.

Довжина корабля становила близько 21 метра, а ширина — 6 метрів. Міністерство культури повідомило, що він був заповнений сотнями тонких амфор типу "Dressel 1A", в яких перевозили вино.

Археологи повідомили, що знахідка, судячи з усього, перебуває у "відмінному стані".

Міністерство заявило, що тепер Управління з охорони моря зможе задокументувати та дослідити місце знахідки, щоб визначити його належний археологічний контекст і вжити заходів щодо його захисту.

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