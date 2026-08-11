Круиз для любителей вина: найден затонувший 2000-летний корабль с сотнями винных кувшинов

У берегов Сицилии были обнаружены обломки древнего римского корабля, возраст которого составляет более 2 тыс. лет. Теперь Италия называет находку одним из важнейших археологических открытий последних лет, пишет Independent.

Дайверы нашли обломки корабля на глубине около 45 метров после того, как получили важную информацию от местных рыбаков. На борту судна до сих пор находятся сотни хорошо сохранившихся керамических кувшинов, которые раньше использовали для перевозки вина, масла и зерна.

“Это, без сомнения, самое невероятное открытие в моей жизни Трудно описать, что чувствуешь, будучи одним из первых людей за почти 20 веков, кто снова увидел это место”, — написал в своем посте фридайвер Джакомо Де Мола, который участвовал в экспедиции.

Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил, что находка является “одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет”, и министерство датирует судно I или II веком до нашей эры.

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“Море продолжает приносить нам драгоценные фрагменты нашей истории, и затонувший корабль из Мазара-дель-Валло рассказывает нам о людях, путях и обменах, которые сделали Средиземноморье перекрестком цивилизаций. Исследования будут продолжаться, чтобы раскрыть его историю и донести её до общества”, — сказал он.

Длина корабля составляла около 21 метра, а ширина — 6 метров. Министерство культуры сообщило, что он был заполнен сотнями тонких амфор типа «Dressel 1A», перевозивших вино.

Археологи сообщили, что находка, по всей видимости, находится в “отличном состоянии”.

Министерство заявило, что теперь Управление по охране моря сможет задокументировать и изучить место находки, чтобы поместить его в надлежащий археологический контекст и принять меры по защите.

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