Миллионы людей в опасности: сценарий "библейского потопа" оказался реальным

Исследователи предупредили, что библейский потоп, способный превратить обширные территории Калифорнии во внутреннее море, может произойти в любую из зим.

Тысячелетиями человечество справлялось с множеством потенциальных угроз и теперь ученые предупредили, что библейский потоп, которым ранее пугали людей, способен превратить обширные территории Калифорнии во внутреннее море. Еще более тревожно то, что этот сценарий может осуществиться в любую зиму, пишет Daily Mail.

Угроза исходит от ARkStorm 2.0 — научно правдоподобный сценарий, предполагающий непрерывную цепь экстремальных штормов, подобных которым Калифорния не видела почти два столетия. Ученые предупреждают, что не могут предсказать, когда это произойдет, но считают, что это может случиться в этом году или через десятилетия. Хорошие новости — в настоящее время такой шторм не зарождается.

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Ожидается, что катастрофа развернется в виде множества атмосферных рек, обрушившихся на западное побережье в течение примерно 30 дней, вызывая невероятно сильные дожди и снегопады по всей Калифорнии.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, увы, делает этот сценарий все более опасным, поскольку более теплый воздух удерживает больше влаги. Кроме того, поднимающаяся линия снега приводит к выпадению осадков в виде дождя, устремляющегося в реки. Наблюдения показывают, что в некоторых населенных пунктах уровень паводковых вод может подняться до 6 метров — в результате, более 1,5 миллиона человек будут вынуждены эвакуироваться. Статистика также показывает, что разрушения могут превысить 1 триллион долларов, потенциально сделав это одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий в мировой истории.

Ученые отмечают, что наибольшей опасности подвергается Центральная долина Калифорнии, однако наводнения, оползни, отключения электроэнергии и перебои с транспортом могут буквально затронуть каждый округ штата.

По словам климатолога из Калифорнийского университета, доктора Даниэла Суэйна, на самом деле сценарий библейского потопа всегда был вопросом "когда", а не "если". До глобального климатического кризиса такой сценарий мог развернуться лишь через столетия, но теперь ученые считают, что это может произойти в ближайшие десятилетия.

Сценарий ARkStorm расшифровывается как "Atmospheric River 1000-year Storm" и был создан учеными, чтобы помочь властям подготовиться к экстремальной, но реалистичной климатической катастрофе. Атмосферные реки — это длинные, узкие коридоры водяного пара, движущиеся по небу из тропиков в сторону более высоких широт. Достигнув Калифорнии и столкнувшись с прибрежными горами или Сьерра-Невадой, пар конденсируется и выпадает в виде сильного дождя или снега. Сами по себе эти систем не разрушительны и обеспечивают до половины годового количества осадков в Калифорнии. Но когда одна из них задерживается, или несколько приходят одна за другой, это может вызвать катастрофические наводнения, оползни и переполнение водохранилищ.

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