Усі бояться лоскоту: складено карту найбільш чутливих до лоскоту ділянок тіла людини

У недавньому дослідженні вчені склали першу в історії карту ділянок людського тіла, які найчутливіші до лоскоту — вплив на них змусить кожного хихикати.

Декому лоскотання здається смішним, а інші можуть вважати його справжнім тортуром, але вчені підтвердили, що "зони", чутливі до лоскотання, однакові для всіх людей, незалежно від того, в якій частині земної кулі вони живуть. Нова карта найбільш чутливих до лоскоту ділянок людського тіла показує, що люди не терплять лоскоту в області шиї, пахв, живота та ніг, пише Daily Mail.

Результати дослідження показують, що чутливість до лоскоту відрізняється від інших тілесних відчуттів, таких як звичайний дотик або біль. Вчені вважають, що це може бути фундаментальним аспектом соціальної взаємодії людини — попередні дослідження показали, що людиноподібні мавпи також демонструють таку поведінку.

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Протягом усієї історії людства висувалися численні теорії, що пояснюють, чому певні ділянки нашого тіла є чутливішими до лоскоту, ніж інші. У новому дослідженні команда з Університету Радбоуда в Нідерландах використала методи машинного навчання, що дозволило скласти карту чутливості людини до лоскоту з високою роздільною здатністю.

Найцікавішим виявилося те, що ця карта лоскоту виявилася універсальною для різних культур і включала такі зони, як:

пахви;

бічні частини тулуба;

підошви ніг.

За словами вчених, усі ці ділянки рідко зачіпаються у повсякденному житті, що, ймовірно, може пояснити, чому люди більш чутливі до лоскоту в цих місцях. У ході дослідження вчені залучили близько 450 учасників із трьох різних культурних груп — китайської, голландської та грецької.

Результати показали, що у всіх групах 71 % реципієнтів оцінили свою чутливість до лоскоту як помірну або дуже високу. Водночас найпоширенішою реакцією виявився сміх. Учасників також попросили вказати, де вони найбільш чутливі до лоскоту, що дозволило команді створити "карту чутливості людини".

Вчені також виявили, що коли лоскотання ініціює романтичний партнер, пахова ділянка та внутрішня поверхня стегна також є "гарячою точкою лоскотання". Автори зазначають, що як у людей, так і у людиноподібних мавп лоскотання частіше зустрічається серед особин, пов’язаних тіснішими стосунками.

До речі, статистика також показала, що лоскотання найчастіше здійснювалося літньою людиною щодо молодшої. Більше того, дані вказують на те, що частота лоскотання зменшується з дитинства до більш дорослого віку. Втім, точна функція лоскоту досі залишається незрозумілою.

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