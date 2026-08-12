З'ясовано, що саме робить зморшки більш помітними: людям слід уникати сивини

Нещодавнє дослідження показало, що сиве волосся насправді робить зморшки більш помітними.

У сучасному світі дедалі більшого розмаху набуває тренд "на користь природності" — це стосується не лише косметики та здорового старіння, а й прийняття своєї сивини. Однак вчені щойно виявили, що сивина, ймовірно, робить зморшки більш помітними, пише Daily Mail.

У недавньому дослідженні вчені з коледжу Франкліна та Маршалла в Пенсильванії вирішили з’ясувати, як колір волосся впливає на зовнішній вигляд шкіри людини. У ході дослідження вчені показали учасникам пари фотографій жінок, на яких їхнє волосся було відредаговано. Зазначимо, що учасників попросили оцінити рівність шкіри жінок.

Результати виявили чітку закономірність: виявилося, що людей із темнішим волоссям оцінювали як таких, що мають більш рівну шкіру, ніж людей зі світлим волоссям. Ці результати стануть поганою новиною для тих, хто змирився зі своєю сивиною.

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За словами авторів дослідження, це відкриття є важливим, оскільки гладкість шкіри впливає на оцінку довіри, компетентності, привабливості та здоров’я. Ці оцінки також впливають на різні сприйняття та реальні результати.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що зовнішній вигляд шкіри відіграє важливу роль у сприйнятті віку, здоров’я та привабливості. Однак вплив волосся на ці сприйняття досі залишався нез’ясованим.

У першому експерименті обличчя жінок розмістили в овалі Фото: Franklin and Marshall College

Щоб розібратися в цьому питанні, вчені провели два експерименти:

у першому експерименті сфотографували обличчя 45 жінок віком від 19 до 79 років, а потім обвели їхні обличчя овалом — або чорним, або світлим. Реципієнтів попросили оцінити рівність шкіри на обох фото;

у другому експерименті сфотографували 41 жінку, попередньо змінивши колір волосся. Реципієнтів також попросили оцінити стан своєї шкіри.

У другому експерименті волосся жінок підправили Фото: Franklin and Marshall College

В обох експериментах вчені виявили, що шкіра жінок із темнішим волоссям сприймалася як більш гладенька. За словами провідної авторки дослідження, докторки Карлоти Батрес, результати їхнього спільного з колегами дослідження показують, що зовнішній вигляд шкіри насправді залежить від контрасту між шкірою та поверхнями, що її оточують, будь то колір фону чи колір волосся.

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