Никто не знал, что собаки умеют такое: питомцы могут различать выражение человеческих лиц

Недавнее МРТ-сканирование показало, что собаки могут различать улыбки, страх, гнев и печаль на лицах людей.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время животные успели получить репутацию лучших друзей человека. Но теперь ученые обнаружили, что собаки, на самом деле, умеют нечто особенное: наши питомцы замечают в человеческих лицах больше, чем предполагалось, пишет Earth.com.

Люди ежедневно улыбаются своим собакам, ругают их или плачут перед ними. Собаки улавливают часть этих эмоций, но ранее никто не знал, насколько тщательно их мозг различает одно выражение лица от другого. В новом исследовании ученые провели МРТ-сканирование, которое показало, что одна группа областей мозга у собак реагирует на улыбку иначе, чем на любое недовольное лицо. В других областях мозга испуганное человеческое или сердитое лицо не вызывали одинаковой реакции.

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Отметим, что во время сканирования животные оставались бодрствующими внутри сканера, пока аппарат измерял кровоток, чтобы показать, какие части мозга задействованы в конкретный момент. Каждая собака опиралась подбородком на подставку, носила наушники и могла встать и уйти в любой момент.

Исследование было проведено Раулем Эрнандес-Пересом и Лаурой Куайя из Венского университета. Ученые провели два эксперимента, которые были направлены на изучения мозга собак. Результаты показали, что собаки на самом деле делают нечто большее, чем просто сортируют человеческие лица на хорошие и плохие.

В эксперименте приняли участие 8 собак, каждая из которых смотрела на фото незнакомцев, причем одни и те же лица показывались дважды: один раз без выражения лица, а один раз с улыбкой. Отметим, что каждая собака видела только мужские или только женские лица, соответствующие полу ее владельца. Результаты показали, что собаки хуже распознают лицо незнакомца, если этот незнакомец противоположного пола по отношению к человеку, с которым они живут.

В то же время, улыбающиеся лица вызывали большую активность, чем безэмоциональные лица, в большой области правой стороны мозга. Эта область активности распространялась вниз, в структуру, называемую хвостатым ядром. В более ранних экспериментах на собаках одна и та же структура реагировала на пищевое вознаграждение и на знакомые запахи. По словам ученых, активность в хвостатом ядре особенно интересна, поскольку указывает на то, что счастливые человеческие лица могут иметь эмоциональное значение для собак.

Во втором эксперименте ученые просканировали мозг 12 собак: четырех в Мексике и восьми в Университете Семмельвейса в Будапеште. Новые фотографии были из другой коллекции, поэтому ни одна собака не видела лица из первого раунда. На этот раз выражениями были счастье, гнев, страх и печаль.

Результаты показали, что одна точка справа могла отличить грустное лицо от испуганного, и более ранние исследования показали, что та же точка реагирует, когда собака наблюдает за взаимодействием людей. Еще две точки реагировали так же на сердитые лица по сравнению с испуганными. Однако, ни одна точка нигде не разделяла грустное лицо от сердитого.

Таким образом, результаты нового исследования дают нам дополнительный повод улыбаться собакам в парке, это может сделать взаимодействие с питомцем более позитивным для вас обоих.

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