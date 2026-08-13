Найбільший хижак Аляски зіткнувся з небезпечним суперником: ведмежа помітили з лапою, повною голок

Дослідники спостерігали за ведмедями в національному парку та заповіднику Катмай, де помітили ведмежа з лапою, встромленою голками дикобраза.

Бурі ведмеді (Ursus arctos) з національного парку та заповідника Катмай на Алясці займають вершину харчового ланцюга, але це не означає, що менші тварини не становлять жодної небезпеки. Спостереження показують, що розмір не має значення перед 30 000 гострих голок дикобраза, пише Popular Science.

Вчені спостерігали за тваринами, коли помітили ведмежа 901jr із лапою, вкритою колючими голками. У процесі вивчення навколишнього середовища допитливі ведмежата досліджують практично все, і ця цікавість іноді приводить їх прямо до дикобраза. На щастя, за словами вчених, зрештою голки мають вилізти назовні.

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Мати ведмежати 901jr — ведмедиця середнього розміру на прізвисько 901. За словами дослідників, у самки трикутні вуха зі світлою облямівкою, а шерсть зазвичай золотисто-коричнева на початку літа і стає більш сірувато-коричневою до кінця літа. У червні самку помітили з двома дитинчатами, але одне з них згодом померло.

Спостереження показали, що цього сезону ведмедиці вбили двох ведмежат у двох окремих випадках, що сталися з різницею всього в кілька днів. За словами вчених, науці досі невідомо, чому ведмедиці вбивають дитинчат, але деякі експерти вважають, що певну роль у цьому можуть відігравати такі фактори, як:

усиновлення ведмежат;

нестача їжі;

боротьба за домінування.

Пряма трансляція з камер спостереження за ведмедями вздовж річки Брукс та біля водоспаду Брукс показує знаменитих бурих ведмедів парку, які ласують лососем, щоб набрати вагу перед довгою зимою. До кінця літа ця поживна риба нереститься, а потім починає гинути. У вересні та жовтні ведмеді переміщуються до нижньої течії річки Брукс, щоб харчуватися мертвим і вмираючим лососем біля гирла річки.

До речі, після того, як ведмеді набирають вагу влітку, у Катмаї щороку проводиться конкурс "Тиждень товстих ведмедів".

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