С бесцветной кожей и без глаз: в "Зоне 51" обнаружено загадочное демоническое существо (фото)

Под секретной военной базой, известной как "Зона 51", обнаружен неизвестный науке демонический вид — ранее ученые не встречали ничего подобного.

В недавнем исследовании команда из Университета Алабамы сосредоточилась на изучении пространства под военным объектом, известным как "Зона 51" и связанным с НЛО и секретными исследованиями в области ракет, снарядом и космических технологий. В результате, им удалось обнаружить, нечто неизвестное ранее — вид получил название Demogorgonichthys arcanus, или демоническая пещерная рыба, пишет Daily Mail.

Хотя новая форма жизни не прибыла к нам из другого мира, этот крошечный, потусторонний вид был обнаружен учеными под "Зоной 51". Исследователи отмечают, что у нового вида отсутствовали глаза, кожа была абсолютно бесцветной, а сами они достигают не более 5 сантиметров в длину. Отметим, что вид обитает лишь в крошечном бассейне в подземной пещере под арсеналом Редстоун армии США.

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Команда провела ДНК-тесты, которые показали, что новый вид рыб родственен другим североамериканским пещерным рыбам, но, вероятно, отделилась от других подобных видов около 11,6 миллиона лет назад. Впоследствии демонические пещерные рыбы адаптировались к жизни под землей, сбросив глаза и развив за миллионы лет эволюции специальные сенсорные органы по всему телу.

Авторы отмечают, что новый вид настолько генетически уникальна по сравнению с другими известными пещерными рыбами, что они отнесли ее к новой биологической подгруппе. Например, ученым удалось обнаружить ген, обычно используемый для зрения, который был сильно нарушен. Впрочем, ученые ожидали найти это у животных, поскольку они живут в полной темноте и больше не нуждаются в зрении.

"Демогоргон ихтис арканус" (Demogorgon Ichthys arcanus) внешне похож на других пещерных рыб, обнаруженных учеными, но, как утверждается, генетически уникален Фото: Scientific Reports

Наиболее удивительным казалось то, что вид эволюционировал бок о бок с южной пещерной рыбой, известной как Typhlichthys subterraneus. Несмотря на то, что рыбы развивались в одном водоеме, им удалось пройти совершенно разный эволюционный путь. Ученые отметили, что хотя обнаружение независимых эволюционных путей среди разных видов пещерных рыб случалось и раньше, обнаружение уникального существа, адаптирующегося по-своему в том же самом водоеме вместе с другими пещерными рыбами, является очень редким явлением.

Отметим, что открытие было сделано во время наблюдений в период с 2019 по 2025 год — за это время ученым удалось заметить лишь несколько особей рыбы-демона. По словам соавтора исследования, доктора Мэтью Нимиллера, новый вид был обнаружен лишь в одной небольшой водоносной системе, но ученые подозревают, что под Редстоунским арсеналом у нее очень ограниченный ареал обитания.

Данные указывают на то, что эта крошечная рыба-демон обитает лишь на небольшом участке пещеры и зависит от грунтовых вод. Однако ученые полагают, что вид сегодня является крайне уязвимым к загрязнению, изменениям водного потока, засуха и наводнениям, что делает ее находящейся под критической угрозой исчезновения. Более того, ученые полагают, что вид уже может находиться в шаге от вымирания.

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