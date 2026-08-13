Новая угроза для человечества: на Земле массово исчезают овощи

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что овощи на нашей планете неожиданно исчезают — это очень плохие новости для людей.

Почти по всему земному шару прилавки овощных рынков становятся все менее красочными и все более однообразными — к такому выводу пришли ученые из Всемирного центра овощеводства считают, что это очень большая проблема для человечества, пишет IFLScience.

Большая часть овощей, которые люди едят сегодня — относительно недавние изобретения, одомашненные потомки диких растений, которые люди начали селекционно разводить примерно во времена неолитической революции, около 12 000 лет назад. Увы, в последнее время этот и без того узкий список еще больше сократился благодаря индустриализированному сельскому хозяйству, культурной гомогенизации и глобализированным цепочкам поставок.

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По словам ученых, традиционные сорта и их дикие родственники утратили популярность, оставив на полках супермаркетов лишь сокращающийся выбор одомашненных овощей. В результате, как показывает статистика, резко сократилось разнообразие овощей, доступных людям во всем мире.

Сегодня существует более 1480 видов съедобных овощей, однако подавляющее большинство из них все же остаются недоиспользованными и невостребованными. Например, во всем мире используют морковь, картофель и лук, но мало кто пробовал крылатую фасоль или гай лан.

Теперь, ученые из Всемирного центра овощеводства считают, что эта тенденция весьма опасна для человечества. Во-первых, речь идет о здоровье: ограниченное разнообразие потребляемых овощей, ограничивает рацион и получаемые питательные вещества.

По словам ведущего автора исследования, доктора Маартена ван Зонневельда, решение заключается в том, чтобы не просто выращивать больше овощей, но выращивать большее количество видов овощей. К счастью, значительная часть необходимого нам биоразнообразия овощей все еще существует — в традиционных сортах и их диких родственниках. Необходимо срочно сохранить его должным образом, чтобы люди могли поддерживать необходимое биоразнообразие.

Во-вторых, проблема заключается в экологической безопасности и устойчивости сельского хозяйства. По словам ученых, наиболее недооцененными культурами в разных регионах являются:

хлорофитум в Африке;

горькая тыква в Азии;

скользкая капуста в Тихом океане.

По словам ученых, практика выращивания одного сорта культуры на обширных территориях является рискованным делом как с экономической, так и с экологической точки зрения. Например, если болезнь укоренится в одном растении, она быстро распространится по всему тому же полю, как лесной пожар.

Для решения проблемы ученые сформулировали четыре приоритета для мировых правительств, в том числе:

сохранение биоразнообразия овощей;

использование биоразнообразия овощей;

содействие биоразнообразию овощей;

внедрение биоразнообразия овощей.

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