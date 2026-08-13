Нова загроза для людства: на Землі масово зникають овочі

У недавньому дослідженні вчені виявили, що овочі на нашій планеті несподівано зникають — це дуже погані новини для людей.

Майже по всьому світу прилавки овочевих ринків стають дедалі менш барвистими та дедалі одноманітнішими — до такого висновку дійшли вчені зі Світового центру овочівництва, які вважають, що це дуже серйозна проблема для людства, пише IFLScience.

Більша частина овочів, які люди споживають сьогодні, — це відносно недавні винаходи, одомашнені нащадки диких рослин, яких люди почали селекційно розводити приблизно в часи неолітичної революції, близько 12 000 років тому. На жаль, останнім часом цей і без того вузький перелік ще більше скоротився через індустріалізоване сільське господарство, культурну гомогенізацію та глобалізовані ланцюги постачання.

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За словами вчених, традиційні сорти та їхні дикі родичі втратили популярність, залишивши на полицях супермаркетів лише дедалі менший вибір одомашнених овочів. Як показує статистика, внаслідок цього різко скоротилася різноманітність овочів, доступних людям у всьому світі.

Сьогодні існує понад 1480 видів їстівних овочів, проте переважна більшість із них все ж залишається недооціненою та незатребуваною. Наприклад, у всьому світі вживають моркву, картоплю та цибулю, але мало хто куштував крилату квасолю або гай лан.

Наразі вчені зі Світового центру овочівництва вважають, що ця тенденція є досить небезпечною для людства. По-перше, йдеться про здоров’я: обмежена різноманітність споживаних овочів звужує раціон і кількість поживних речовин, що надходять в організм.

За словами головного автора дослідження, доктора Маартена ван Зонневельда, рішення полягає не просто в тому, щоб вирощувати більше овочів, а в тому, щоб вирощувати більшу кількість видів овочів. На щастя, значна частина необхідного нам біорізноманіття овочів все ще існує — у традиційних сортах та їхніх диких родичах. Необхідно терміново зберегти його належним чином, щоб люди могли підтримувати необхідне біорізноманіття.

По-друге, проблема полягає в екологічній безпеці та стійкості сільського господарства. За словами вчених, найбільш недооціненими культурами в різних регіонах є:

хлорофітум в Африці;

гіркий гарбуз в Азії;

слизька капуста в Тихому океані.

За словами вчених, практика вирощування одного сорту культури на великих територіях є ризикованою справою як з економічної, так і з екологічної точки зору. Наприклад, якщо хвороба закріпиться на одній рослині, вона швидко пошириться по всьому тому ж полю, як лісова пожежа.

Для вирішення цієї проблеми вчені сформулювали чотири пріоритети для урядів різних країн світу, зокрема:

збереження біорізноманіття овочів;

використання біорізноманіття овочів;

сприяння біорізноманіттю овочів;

впровадження біорізноманіття овочів.

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