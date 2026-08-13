З безбарвною шкірою та без очей: у "Зоні 51" виявлено загадкову демонічну істоту (фото)

Під секретною військовою базою, відомою як "Зона 51", виявлено невідомий науці демонічний вид — раніше вчені не зустрічали нічого подібного.

У недавньому дослідженні команда з Університету Алабами зосередилася на вивченні простору під військовим об’єктом, відомим як "Зона 51", який пов’язаний з НЛО та секретними дослідженнями в галузі ракет, снарядів і космічних технологій. У результаті їм вдалося виявити щось раніше невідоме — вид отримав назву Demogorgonichthys arcanus, або демонічна печерна риба, пише Daily Mail.

Хоча нова форма життя не прибула до нас з іншого світу, цей крихітний, потойбічний вид був виявлений вченими під "Зоною 51". Дослідники зазначають, що у нового виду були відсутні очі, шкіра була абсолютно безбарвною, а самі вони досягають не більше 5 сантиметрів у довжину. Зазначимо, що цей вид мешкає лише в крихітному басейні в підземній печері під арсеналом Редстоун армії США.

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Команда провела ДНК-тести, які показали, що новий вид риб є спорідненим з іншими північноамериканськими печерними рибами, але, ймовірно, відокремився від інших подібних видів близько 11,6 мільйона років тому. Згодом демонічні печерні риби пристосувалися до життя під землею, втративши очі та розвинувши за мільйони років еволюції спеціальні сенсорні органи по всьому тілу.

Автори зазначають, що новий вид настільки генетично унікальний порівняно з іншими відомими печерними рибами, що вони віднесли його до нової біологічної підгрупи. Наприклад, вченим вдалося виявити ген, який зазвичай відповідає за зір, і який був суттєво порушений. Втім, вчені очікували знайти це у тварин, оскільки вони живуть у повній темряві й більше не потребують зору.

"Демогоргон іхтіс арканус" (Demogorgon Ichthys arcanus) зовні схожий на інших печерних риб, виявлених вченими, але, як стверджується, генетично унікальний Фото: Scientific Reports

Найбільш дивним видалося те, що цей вид еволюціонував пліч-о-пліч із південною печерною рибою, відомою як Typhlichthys subterraneus. Незважаючи на те, що риби розвивалися в одному водоймищі, їм вдалося пройти абсолютно різний еволюційний шлях. Вчені зазначили, що хоча виявлення незалежних еволюційних шляхів серед різних видів печерних риб траплялося й раніше, виявлення унікальної істоти, яка адаптується по-своєму в тому самому водоймищі разом з іншими печерними рибами, є дуже рідкісним явищем.

Зазначимо, що відкриття було зроблено під час спостережень у період з 2019 по 2025 рік — за цей час вченим вдалося помітити лише кілька особин риби-демона. За словами співавтора дослідження, доктора Метью Німіллера, новий вид було виявлено лише в одній невеликій водоносній системі, але вчені припускають, що під Редстоунським арсеналом її ареал проживання дуже обмежений.

Дані свідчать про те, що ця крихітна риба-демон мешкає лише на невеликій ділянці печери та залежить від ґрунтових вод. Однак вчені вважають, що цей вид сьогодні є вкрай вразливим до забруднення, змін водного потоку, посухи та повеней, що ставить його під критичну загрозу зникнення. Більше того, вчені вважають, що цей вид, можливо, вже знаходиться за крок від вимирання.

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