Бунтар підводного світу: в океані є лише одна повністю теплокровна риба

Дослідники розповіли про єдину у світі повністю теплокровну рибу — температура її тіла на 5 °C вища за температуру навколишнього середовища.

Риба-місяць — справжній підводний бунтар, який порушує всі можливі правила, а також єдина теплокровна риба, температура тіла якої на 5 °C вища за температуру навколишнього середовища, пише IFLScience.

Холоднокровність риб пояснюється особливостями їхнього дихання. Замість того, щоб отримувати кисень із повітря, риби отримують його з морської води, яка проходить через кровоносні судини в зябрах. Океан холодний, тому логічно, що кров риби повинна мати ту саму температуру. Однак це не стосується риби-місяця: подібно до ссавців, вона циркулює нагріту кров по всьому тілу, і ця особливість має безліч переваг для риби, що мешкає на глибині.

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Зазначимо, що це відкриття стало результатом дослідження 2015 року, під час якого вчені, які вивчали рибу-місяць, помітили, що вона постійно тепліша за воду в навколишньому середовищі. Цікаво, що температура не залежала від руху і була постійною по всьому тілу, включаючи серце.

Щоб розібратися в тому, що відбувається, вчені дослідили анатомію та фізіологію риби й виявили щось цікаве в її зябрах. Мережа судин, по суті, створює своєрідний протипоточний теплообмін у процесі перенесення крові через зябра, тобто тепла кров, що виходить із тіла, нагріває холодну кров, яка повертається із зябер.

За словами біолога-рибовода Ніколаса Вегнера з Південно-Західного науково-дослідного центру рибальства NOAA, нічого подібного раніше не спостерігалося в зябрах риб. Вчені дійшли висновку, що це незвичайне нововведення у тварин дає їм конкурентну перевагу. Концепція протипоточного теплообміну була винайдена у риб задовго до того, як ми про це замислилися.

Дослідники виявили, що це запобігає втраті тепла завдяки обміну киснем, дозволяючи місячній рибі бути повністю теплокровною та підтримувати температуру крові в м’язах, серці та мозку приблизно на 5 °C вище, ніж у навколишній воді. Однак найцікавішим є те, що це перший в історії випадок виявлення повністю теплокровної риби.

Втім, варто зазначити, що науці вже відомі інші види риб, які виробляють тепло в різних частинах тіла за рахунок енергії, що виділяється під час руху. Однак жодна з них не мала такої повної ендотермії всього тіла.

Не менш цікавим є й те, що це відкриття також дещо змінило репутацію місячної риби. Завдяки теплокровності вона плаває швидше та бачить краще, ніж її глибоководні сусіди.

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