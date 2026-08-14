Вперше в історії акула стала оператором: зняла гігантського хижака (відео)

За словами дослідників, вперше в історії акула-нянька зняла на відео велику білу акулу, яка плавала навколо рифу.

Перші в історії підводні кадри великої білої акули були зняті іншою акулою у 2025 році, проте морські біологи з Флоридського Атлантичного університету опублікували їх лише нещодавно. Кадри були зняті акулою-нянькою, до спинного плавника якої була прикріплена камера, поки хижаки перебували навколо штучного рифу, пише IFLScience.

За словами співавтора дослідження Стівена Кадзіура, на кадрах чітко видно велику білу акулу, довжина якої, за оцінками, становить щонайменше три метри, а також зафіксовано рідкісний момент зіткнення акул. За словами біологів, вони використовують камери, прикріплені до спинних плавців, для вивчення поведінки лимонних акул, акул-молотів, чорноперних акул та низки інших видів акул.

Відео дня

Кадзіура зазначає, що вони з колегами вирішили почати з акул-няньок, оскільки ці хижаки мешкають у цьому районі, не відпливають далеко, а половину часу проводять, сидячи на дні й нічого не роблячи. Однак вченим вдалося досягти чогось більшого, ніж те, на що вони розраховували: акула-нянька зняла на камеру досить велику велику білу акулу.

Несподівана поява акули була зафіксована на камеру, коли вона плавала навколо штучного рифу під назвою Donny Boy Slipe Reef — популярного місця для дайвінгу біля узбережжя Бойнтон-Біч у Флориді. Ці рідкісні кадри дають вченим можливість поглянути на взаємодію цих двох абсолютно різних видів очима акули.

Команда зазначає, що акули взаємодіяли близько чотирьох хвилин, і це не був поодинокий випадок — акули кілька разів пропливали повз одна одну навколо цього штучного рифу. Зазначимо, що відеозапис здійснювався за допомогою мітки, тимчасово прикріпленої до плавника акули-няньки для збору даних про тривимірне прискорення, а також відео. Після закінчення заданого періоду часу мітка автоматично від'єднувалася і спливала на поверхню, готова до збору командою морських біологів.

Вчені зазначають, що ці унікальні кадри могли бути назавжди втрачені, оскільки тривалий час мітка не передавала дані. Зрештою вона все ж спливла на поверхню, але була пошкоджена на пляжі трактором — на мітці були виявлені сліди шин. На щастя для науки, дані все ж збереглися на мітці, і команда змогла використати їх для вивчення хижаків.

Автори також зазначають, що це перші в історії кадри великої білої акули, зняті в океані іншою акулою.

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