Угроза или проблема со здоровьем: ученые рассказали, почему кошки иногда воют

Как известно, кошки не только мяукают, но также могут издавать звуки, похожие на вой. Иногда такие звуки указывают на серьезную проблему.

Владельцы кошек иногда сталкиваются с тем, что их кошка или кот начинают издавать громкие звуки, которые напоминают вой у собак, хотя с существенными отличиями. Эти звуки могут означать совершенно разные вещи в зависимости от ситуации, пишет Live Science.

Шарлотта де Музон из Университета Париж-Нантер (Франция) говорит, что вой кошки, то есть громкая и резкая вокализация, часто отражает негативные эмоции домашнего животного. Хотя иногда этот звук вызван позитивной эмоцией.

Джей Шварц из Университета Западного Орегона говорит, что еще до того, как кошки стали домашними животными, у них уже использовали вой, как показывают исследования диких кошек. Считается, что вой используется для отпугивания других кошек, например, в борьбе за территорию. То есть это сигнал предупреждения перед началом возможной драки.

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Помимо защиты территории, кошки могут выть, когда они напуганы, или пытаются заставить другое животное или человека отойти от них, говорит Кэтрин Андерсон из Корнельского университета, США.

В то же время, как говорят ученые, кошки могут издавать громкие звуки, похожие на вой, когда готовы к спариванию. Коты могут издавать такие звуки, когда идет борьба за самку.

Как отмечают исследователи, некоторые кошки могут использовать вой для манипулирования людьми и это не всегда связано с мольбой о помощи. Иногда кошки могут использовать вой для того, чтобы просто привлечь внимание человека.

Также ученые говорят, что иногда вой кошки может быть сигналом о том, что у животного есть проблема со здоровьем. Как отмечают ветеринары, внезапное усиление громких "криков" и протяжных громких вокализаций иногда может указывать на скрытое заболевание.

Ветеринары выделяют две наиболее распространенные проблемы:

гипертиреоз, вызывающий избыточную выработку гормонов щитовидной железы;

синдром когнитивной дисфункции – это форма снижения когнитивных функций у кошек с возрастом, похожая на деменцию у людей.

Ученые говорят, что кошки могут издавать воющие звуки из-за тревоги, стресса, связанного с разлукой, или боли. В любом случае, для определения наличия возможных проблем у кошки нужно обращаться к ветеринару.

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