От проблем со спиной до аномального роста костей: ученые нашли причину вымирания саблезубых кошек (фото)

Одной из вероятных причин вымирания саблезубых кошек могли быть генетические мутации, вызванные скрещиванием близких родственников.

Саблезубые кошки – это далекий родственный предок домашней кошки, которые отделились от предков тигров и современных кошек 20 миллионов лет назад. Они весили до 270 кг, имели длину около 2 метров и высоту около 1 метра. Особенностью этих хищников были длинные саблевидные зубы, выступающие изо рта. Smilodon fatalis – это наиболее известный представитель вымерших саблезубых кошек. Новое исследование показывает одну из вероятных причин вымирания этих древних хищников примерно 12 000 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Veterinary Science, пишет ScienceAlert.

Ученые обнаружили доказательства того, что саблезубые кошки, возможно, подверглись инбридингу (скрещивание близких родственников) и у них возникли деформации позвоночника. Это, как считают ученые, сделало их менее искусными охотниками и могло стать причиной вымирания этих древних животных.

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Скелет Smilodon fatalis Фото: ScienceAlert

Исследователи изучили более 3700 позвонков, принадлежащих более 800 особям вида Smilodon fatalis. Останки древних хищников, которые хорошо сохранились, были обнаружены в смоляных ямах Ла-Бреа в Лос-Анджелесе, США.

Во время исследования ученые обнаружили, что саблезубые кошки имели серьезные патологии, включая многочисленные признаки хронического воспалительного заболевания. У них было обнаружено более 200 врожденных пороков развития позвонков и почти 50 сросшихся позвонков, а также признаки аномального роста костей и разрушения скелета. Ученые также обнаружили признаки опухолей спинномозговых нервов, которые могут быть результатом генетических мутаций.

Саблезубая кошка Smilodon fatalis. Реконструкция внешнего вида Фото: Wikipedia

Расчеты ученых показывают, что подобные генетические мутации, вызванные инбридингом, могли быть сильно распространены среди полупили саблезубых кошек накануне их вымирания.

Последствия этих врожденных аномалий могли быть катастрофическими для данных хищников. У собак подобные аномалии часто вызывают атрофию мышц и хромоту. Это значит, что некоторые саблезубые кошки уже не могли быть искусными охотниками и добывать себе пищу так, как раньше.

Эту идею подтверждает тот факт, что очень много останков этих древних хищников обнаружено именно в смоляных ямах. Дело в том, что это была своеобразная ловушка для них, ведь крупное травоядное животное, случайно застрявшее в асфальте, привлекало внимание как легкая добыча. Это особенно важно для животного, которое не может быстро перемещаться из-за боли и патологий в позвоночнике.

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