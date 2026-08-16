Путешественника во времени нашли на снимке 1940-х годов: в руках неожиданный предмет (фото)

Сторонники теории заговора утверждают, что они обнаружили доказательство того, что путешествие во времени возможно.

В социальных сетях появилась фотография, сделанная в 1940-х годах на британском пляже. На ней, как утверждается, виден мужчина, который пользуется мобильным телефоном. В то время таких технологий не существовало, а потому сторонники теории заговора предполагают, что это доказывает возможность осуществления путешествий во времени, пишет Daily Star.

Согласно теории относительности Эйнштейна, путешествии во времени теоретически возможно, но для этого необходимы экстремальные условия. Считается, что люди не могут перемещаться во времени. Тем не менее, время от времени в социальных сетях появляются фотографии, которые сторонники теории заговора используют в качестве доказательства того, что путешествие во времени возможно.

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Новый спор в социальных сетях вызвала фотография, сделанная в 1940-х годах во время Второй мировой войны на одном из британских пляжей. Среди многих отдыхающих, как утверждают некоторые пользователи социальных сетей, особенное внимание привлекает один мужчина. Он, кажется, не просто стоит на пляже, а держит в руках мобильный телефон и, как утверждается, пишет сообщение. Напоминаем, что первый мобильный телефон поступил в продажу в США только в 1983 году.

Среди многих отдыхающих, как утверждают некоторые пользователи социальных сетей, особенное внимание привлекает один мужчина. Он, кажется, не просто стоит на пляже, а держит в руках мобильный телефон Фото: Daily Star

Хотя сторонники теории заговора и утверждают, что это доказательство реальности путешествий во времени, многие скептики заявляют, что существует более простые объяснения того, что держит в руках мужчина. Наиболее популярным из них является следующее: мужчина в коричневом костюме смотрит вниз, потому что скручивает сигарету.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, созданный в 1938 году, на котором видно, как молодая женщина держит таинственный предмет возле уха, а затем опускает его. Некоторым сторонникам теории заговора кажется, что это современный мобильный телефон, что также, по их словам, доказывает реальность путешествий во времени.

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