Мандрівника в часі виявили на знімку 1940-х років: тримає у руках несподіваний предмет (фото)
Прихильники теорії змови стверджують, що вони знайшли доказ того, що подорож у часі можлива.
У соціальних мережах з’явилася фотографія, зроблена у 1940-х роках на британському пляжі. На ній, як стверджується, видно чоловіка, який користується мобільним телефоном. У той час таких технологій не існувало, а тому прихильники теорії змови припускають, що це доводить можливість подорожей у часі, пише Daily Star.
Згідно з теорією відносності Ейнштейна, подорож у часі теоретично можлива, але для цього потрібні екстремальні умови. Вважається, що люди не можуть переміщатися в часі. Проте час від часу в соціальних мережах з’являються фотографії, які прихильники теорії змови використовують як доказ того, що подорож у часі можлива.
Нову суперечку в соціальних мережах викликала фотографія, зроблена в 1940-х роках під час Другої світової війни на одному з британських пляжів. Серед численних відпочивальників, як стверджують деякі користувачі соціальних мереж, особливу увагу привертає один чоловік. Він, здається, не просто стоїть на пляжі, а тримає в руках мобільний телефон і, як стверджується, пише повідомлення. Нагадуємо, що перший мобільний телефон з’явився у продажу в США лише в 1983 році.
Хоча прихильники теорії змови й стверджують, що це доказ реальності подорожей у часі, багато скептиків заявляють, що існують простіші пояснення того, що тримає в руках чоловік. Найпопулярнішим із них є таке: чоловік у коричневому костюмі дивиться вниз, бо скручує сигарету.
Раніше в соціальних мережах з’явився відеоролик, знятий у 1938 році, на якому видно, як молода жінка тримає таємничий предмет біля вуха, а потім опускає його. Деяким прихильникам теорії змови здається, що це сучасний мобільний телефон, що, за їхніми словами, також доводить реальність подорожей у часі.
Інші новини науки
- На фотографії, зробленій у Рейк’явіку, Ісландія, у 1943 році, як стверджують прихильники теорії змови, зображено чоловіка, який тримає біля вуха сучасний смартфон. Стверджується, що цей чоловік прибув із майбутнього.
- Нове дослідження поновило дискусії серед фізиків щодо того, чи можуть подорожі в часі стати реальністю. Особливий тип червоточини, за певних умов, може створювати петлі, що дозволяють переміщатися в часі.