Самые грозные правители Земли: кто правил планетой после вымирания динозавров (фото)

Многие считают, что после вымирания динозавров млекопитающие заняли их место. Однако недавние исследования показывают, что в то время на планете господствовали совсем другие существа.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, однако одними из наиболее крупных и грозных обитателей планеты считаются динозавры. Именно они миллионы лет держались на верхушке пищевой цепи, пока около 66 миллионов лет назад динозавры не вымерли в результате падения астероидов, пишет Science Focus.

Известно, что падение астероида в Мексиканский залив уничтожило около 75% всех видов на планете. По сути, единственными динозаврами, которым посчастливилось пережить эту катастрофу, были птицы. По мере того, как Земля медленно восстанавливалась, некоторые из птиц эволюционировали, чтобы занять экологические ниши, оставленные их вымершими родственниками и предками-динозаврами. Некоторые — невероятно ужасающим образом.

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Исследователи рассказали о самых грозных и страшных птицах, которые в прошлом правили планетой. В течение десятков миллионов лет после падения астероида Южная Америка оставалась изолированным островным континентом, не связанным с остальным миром. Правили этой землей огромные нелетающие птицы, представлявшие собой смесь забавного и устрашающего.

Профессор Стив Брусатте держит кость ноги моа из коллекции музея Те Папа в Музее Новой Зеландии Фото: Science Photo Library

У этих птиц были комично маленькие руки, но свирепые когти на лапах; их головы были карикатурно большими и увенчаны клювами, способными разрезать плоть. Ученые называют их форусрацидами, но их прозвище лучше отражает характер: ужасные птицы.

По сути, ужасные птицы были возрожденным тираннозавром: огромными хищниками, возглавлявшими пищевую цепь. Самые крупные ужасные птицы, такие как Келенкен из Аргентины, достигали 3 метров в высоту и весили более 350 кг.

Считается, что представители этого вида неслись с невероятной скоростью, преследуя сумчатых млекопитающих и другою добычу, сначала обездвиживая их своими кикбоксерскими лапами, а затем сокрушая их своими острыми как бритва клювами.

Стражники-птицы неслись с головокружительной скоростью, преследуя сумчатых млекопитающих и другую добычу Фото: Science Photo Library

Исследования показывают, что ужасные птицы господствовали на Земле более 40 миллионов лет. Птицы процветали на равнинах и в горах Южной Америки, а некоторые из них бежали на север, через Панамский перешеек, когда Южная Америка образовала сухопутное соединение с Северной Америкой около 2,7 миллиона лет назад. Впрочем, в конце концов им так и не удалось закрепиться по обе стороны экватора — ужасные птицы вымерли около 100 000 лет назад.

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