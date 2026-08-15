Найгрізніші правителі Землі: хто правив планетою після вимирання динозаврів (фото)

Багато хто вважає, що після вимирання динозаврів їхнє місце зайняли ссавці. Однак нещодавні дослідження показують, що в той час на планеті панували зовсім інші істоти.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, проте одними з найбільших і найгрізніших мешканців планети вважаються динозаври. Саме вони мільйони років перебували на вершині харчового ланцюга, поки близько 66 мільйонів років тому динозаври не вимерли внаслідок падіння астероїдів, пише Science Focus.

Відомо, що падіння астероїда в Мексиканську затоку знищило близько 75 % усіх видів на планеті. По суті, єдиними динозаврами, яким пощастило пережити цю катастрофу, були птахи. У міру того, як Земля повільно відновлювалася, деякі птахи еволюціонували, щоб зайняти екологічні ніші, залишені їхніми вимерлими родичами та предками-динозаврами. Деякі — у неймовірно жахливий спосіб.

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Дослідники розповіли про найгрізніших і найстрашніших птахів, які колись панували на планеті. Протягом десятків мільйонів років після падіння астероїда Південна Америка залишалася ізольованим острівним континентом, не пов’язаним із рештою світу. Цією землею панували величезні нелітаючі птахи, що поєднували в собі кумедність і грізність.

Професор Стів Брусатте тримає кістку ноги моа з колекції музею Те Папа в Музеї Нової Зеландії Фото: звезды

Ці птахи мали комічно маленькі руки, але люті кігті на лапах; їхні голови були карикатурно великими й увінчані дзьобами, здатними розрізати плоть. Вчені називають їх форусрацидами, але їхнє прізвисько краще відображає характер: жахливі птахи.

По суті, жахливі птахи були відродженими тиранозаврами: величезними хижаками, що очолювали харчовий ланцюг. Найбільші жахливі птахи, такі як Келенкен з Аргентини, досягали 3 метрів у висоту і важили понад 350 кг.

Вважається, що представники цього виду мчали з неймовірною швидкістю, переслідуючи сумчастих ссавців та іншу здобич, спочатку знерухомлюючи їх своїми кікбоксерськими лапами, а потім розчавлюючи їх своїми гострими, як бритва, дзьобами.

Птахи-охоронці мчали з запаморочливою швидкістю, переслідуючи сумчастих ссавців та іншу здобич Фото: звезды

Дослідження показують, що гігантські птахи панували на Землі понад 40 мільйонів років. Птахи процвітали на рівнинах і в горах Південної Америки, а деякі з них втекли на північ, через Панамський перешийок, коли Південна Америка утворила сухопутне сполучення з Північною Америкою близько 2,7 мільйона років тому. Втім, зрештою їм так і не вдалося закріпитися по обидва боки екватора — жахливі птахи вимерли близько 100 000 років тому.

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