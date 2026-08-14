Существо с прозрачной головой впервые засняли в Сумеречной зоне: выживает на глубине 710 м (видео)

Исследователи впервые засняли рыбу с прозрачной головой в одной из самых негостеприимных сред на Земле — Сумеречной зоне океана, куда не проникает солнечный свет.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Любопытно, что некоторым из них удается выживать в самой негостеприимной среде — Сумеречной зоне, где жизнь испытывает нехватку солнечного света, кислорода и пищи. Эта среда также известна тем, что здесь процветает невероятно странная жизнь — живые организмы здесь развили всевозможные причудливые строения тела, чтобы адаптироваться к этой странной среде, пишет IFLScience.

Для некоторых существ это означает наличие прозрачной головы. Речь идет о Winteria telescopa, также известной как бинокулярная рыба или рыба-призрак с желеобразным лицом. Представители этого вида также отличаются необычными бочкообразными глазами, которые можно рассмотреть благодаря прозрачной голов — недавно ученым впервые в истории удалось запечатлеть рыбу с прозрачной головой в ее естественной среде обитания.

Відео дня

По словам ученых, кадры позволили им рассмотреть строение глаз рыб: они расположены параллельно друг другу, выровнены по телу рыбы, и у этой явно что-то на что-то направлено. Ученые подозревают, что такое нестандартное строение глаз позволяет им видеть даже малейшие проблески солнечного света или биолюминесценции в окружающей среде. По сути, это отличный способ добывать пищу, когда живешь в почти вечной темноте. С глазами, большими, чем их маленький рот, эти рыбы-бочкоглазки ищут лишь скромную добычу, такую как ракообразные и сифонофоры.

По данным исследователей из Института океанологии Шмидта, кадры были засняты в Сумеречной зоне на глубине около 710 метров. Съемку производили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата SuBastian. Однако ученым известно, что рыбы-призраки на самом деле способны погружаться значительно глубже — их ареал находится в пределах от 400 до 2500 метров.

Исследователи отмечают, что новое видео невероятно важно для науки, поскольку представляет собой прорыв в понимании этого необычного вида — ранее ученые могли полагаться лишь на экземпляры, пойманные в рыболовные сети. Эти находки, хотя иногда и приводят к ихтиологическому открытию века, обычно повреждаются по пути к поверхности.

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