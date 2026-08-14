На севере Франции липкие морские существа во второй раз остановили ядерный реактор

Морским обитателям порядком надоели деятельность человека и технологии — в результате медузы атакуют ядерный реактор.

Медузы во второй раз остановили ядерный реактор на севере Франции, и это далеко не единственная атака природы на инфраструктуру, созданную человеком, за последние годы. Исследователи обнаружили, что медузы во второй раз остановили ядерный реактор — ученые до сих пор не понимают, является ли это случайным или животные делают это специально, пишет Science Alert.

Любопытно, что медузы делают это второй год подряд в одну и ту же дату, что выглядит весьма скоординированным. В 2025 году атомная электростанция Гравелин потратила сотни тысяч евро, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента, но через год ситуация повторилась.

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По словам экспертов, остановка ядерного реактора произошла в качестве меры предосторожности после того, как переизбыток медуз забил насосные системы, от которых зависит функционирование станции. Исследователи не знают наверняка, почему это происходит, однако считают, что инцидент — серьезное последствие изменения климата.

Дело в том, что повышение температуры воды может привести к увеличению количества планктона и животных, которыми питаются медузы, а также ускорить жизненные циклы и продлить сезон размножения.

По данным французской энергетической компании EDF, рыболовные суда теперь круглосуточно патрулируют воды, чтобы предотвратить скопление медуз возле атомной электростанции. Ожидается, что в ближайшие дни работа электростанций возобновится в полном объеме.

Впрочем, не только медузы нарушают работу энергетической инфраструктуры. Например, в прошлом году в Коннектикуте один енот стал причиной более тысячи отключений электроэнергии. По словам экспертов, точно известно, что в этом виноват енот, однако до сих пор неизвестно, как он проник на подстанцию и повредил находящееся там оборудование. Непреднамеренный акт саботажа оставил более 2500 потребителей в этом районе без электричества, хотя ремонт был быстро проведен.

Также известно, что в 2017 году вороны, клевавшие обледеневшую трубу, вызвали вибрации, которые впоследствии на работу чувствительных приборов обсерватории. Простыми словами, клевки птиц привели к сбоям в данных.

Заподозрив, что вороны могут быть виновниками определенных отклонений в измерениях обсерватории, исследователи на месте сделали фотографии птиц в момент происшествия. Более того, когда команда обсерватории искусственно создала следы клевания на трубе, это привело к тем же сбоям в данных, что и раньше.

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