На півночі Франції липкі морські істоти вдруге зупинили ядерний реактор

Морським мешканцям добряче набридли діяльність людини та технології — внаслідок чого медузи атакують ядерний реактор.

Медузи вдруге зупинили ядерний реактор на півночі Франції, і це далеко не єдиний випадок, коли природа атакувала створену людиною інфраструктуру за останні роки. Дослідники виявили, що медузи вдруге зупинили ядерний реактор — вчені досі не розуміють, чи це випадково, чи тварини роблять це навмисно, пише Science Alert.

Цікаво, що медузи роблять це другий рік поспіль у той самий день, що виглядає досить скоординовано. У 2025 році атомна електростанція "Гравелін" витратила сотні тисяч євро, щоб запобігти повторенню подібного інциденту, але через рік ситуація повторилася.

За словами експертів, ядерний реактор було зупинено в якості запобіжного заходу після того, як надмірна кількість медуз заблокувала насосні системи, від яких залежить функціонування станції. Дослідники не знають напевно, чому це відбувається, проте вважають, що інцидент є серйозним наслідком зміни клімату.

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Справа в тому, що підвищення температури води може призвести до збільшення кількості планктону та тварин, якими харчуються медузи, а також прискорити життєві цикли та подовжити сезон розмноження.

За даними французької енергетичної компанії EDF, рибальські судна тепер цілодобово патрулюють води, щоб запобігти скупченню медуз поблизу атомної електростанції. Очікується, що найближчими днями робота електростанцій відновиться в повному обсязі.

Втім, не лише медузи порушують роботу енергетичної інфраструктури. Наприклад, минулого року в Коннектикуті один єнот став причиною понад тисячі відключень електроенергії. За словами експертів, точно відомо, що в цьому винен єнот, проте досі невідомо, як він проник на підстанцію та пошкодив обладнання, що там знаходилося. Ненавмисний акт саботажу залишив понад 2500 споживачів у цьому районі без електрики, хоча ремонт було швидко проведено.

Також відомо, що у 2017 році ворони, які дзьобали обмерзлу трубу, спричинили вібрації, які згодом вплинули на роботу чутливих приладів обсерваторії. Простіше кажучи, дзьобання птахів призвело до збоїв у даних.

Запідозривши, що ворони можуть бути причиною певних відхилень у вимірюваннях обсерваторії, дослідники на місці зробили фотографії птахів у момент події. Більше того, коли команда обсерваторії штучно створила сліди дзьобання на трубі, це призвело до тих самих збоїв у даних, що й раніше.

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