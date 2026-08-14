Гриби можуть виявитися безсмертними: наука не знає, скільки насправді вони живуть

Гриби ростуть повсюди на Землі, їхнє вивчення допомогло людям зробити ключові відкриття в медицині, палеонтології, астробіології та інших галузях. Але досі ніхто не знає, як визначити вік грибів.

Команда дослідників спробувала пояснити цю біологічну загадку. Стаття не ставить за мету її розгадати; вчені спробували пояснити причини, чому це так складно зробити, пише Futurism.

На основі свого аналізу команда запропонувала кілька планів дій щодо систематичного вивчення грибів, які є одними з найдавніших і найпоширеніших організмів упродовж усієї історії Землі.

"Ми насправді не знаємо, чи 10 років, чи 500 років — це "старий" вік для гриба, і наскільки це залежить від виду гриба та способу життя. Існує величезне царство організмів, що живуть поруч із нами, про які ми досі так мало знаємо", — пише провідна авторка дослідження та біолог із Лундського університету у Швеції Крістін Алеклетт.

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Зазвичай методи вивчення живих організмів дуже прості й інтуїтивно зрозумілі. Наскільки це в наших силах, ми спостерігаємо за істотами від народження до смерті та фіксуємо різні моделі поведінки, що стосуються їхньої екології, життєвих циклів, адаптації та взаємодії з іншими організмами. Однак у випадку з грибами проблема починається одразу ж із першого кроку. Ніхто точно не може сказати, де фізично починається і де закінчується "один" окремий грибний організм.

Гриби — це модульні організми, у них "невизначене" тіло з ідентичними модулями. Грибний міцелій — мережа грибних колоній, що постійно змінюється, — проникає в ґрунт або деревину й безперервно росте. У певний момент деякі його частини відкидаються або переробляються. Іншими словами, теоретично вчені припустили, що це може призвести до "збільшення тривалості життя, що наближається до безсмертя", йдеться у статті.

"Це порушує низку питань. Чи починається життя гриба з моменту формування його підземної мережі, навіть якщо більша її частина згодом замінюється? Якщо підземна мережа розпадається на окремі частини, які все ще мають однакову ДНК, чи залишаються вони одним організмом?", — пишуть дослідники.

Деякі моделі розглядають проростання спор як "народження" гриба, але уявлення про циклічний життєвий цикл суттєво підриває "складність, пластичність та модульність життя грибів". Це стає ще більшою проблемою, зважаючи на величезне різноманіття видів грибів, кожен із яких має різні моделі старіння та спосіб життя.

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