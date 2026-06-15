Старіння можна зупинити: це вже вдалося медузі розміром з горошину

Креми від зморшок лише обіцяють повернути час назад. Але в океані ховається істота розміром з горошину, якій все ж вдалося це зробити.

Зворотний процес старіння — кінцева мета індустрії здоров’я та краси, а також науковців у всьому світі. Однак органи з нагляду за рекламою, як правило, скептично ставляться до заяв про те, що косметичні засоби "зворотно впливають на процес старіння". Більше того, відповідні органи можуть вимагати видалення подібних заяв, оскільки зазвичай існує дуже мало доказів на підтримку цих тверджень, пише Science Focus.

Рекламні кампанії кремів від зморшок можуть обіцяти омолоджуючий ефект, але припущення про те, що вони справді змінюють біологічні процеси, вважається надмірним. І все ж, дослідники виявили, що одній істоті розміром з горошину все-таки вдалося повернути час назад — мова про крихітних безсмертних медуз (Turritopsis dohrnii).

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Дослідження показали, що туррітопсис має дивовижну здатність до регенерації після смерті. Медузи роблять це, опускаючись на поверхню, втягуючи щупальця та тихо перетворюючись на безформну масу.

Зрештою ця маса перетворюється на поліпоподібну стадію медузи — більш ранню стадію життєвого циклу, до якої Туррітопсіс може повернутися, щоб утворити абсолютно нових медуз. Нові, генетично ідентичні медузи просто відгалужуються, відокремлюючись і стаючи повністю незалежними істотами.

За словами вчених, безсмертні медузи — єдині відомі тварини, здатні на такий подвиг. Цікаво, що тварини здатні на це навіть у неволі — їхні здібності вперше були виявлені у 1980-х роках.

Спостереження показують, що безсмертна медуза, по суті, не відновлює своє тіло як таке — вона породжує безліч нових тіл зі старого. Людські немовлята також походять зі старої частини нас: ооцита (яйцеклітини), що існувала з моменту нашого народження. Таким чином, у певному сенсі і люди, і медузи здатні регенерувати з власних клітин. Втім, існує й відмінність — наші діти не є нашими клонами.

Справа в тому, що люди можуть утворити новий організм лише шляхом поєднання ДНК нашої яйцеклітини з відповідним набором ДНК сперматозоїда. Водночас безсмертні медузи у своєму регенеративному стані не потребують сперматозоїдів. Таким чином, можна стверджувати, що нові медузи — це дитинчата, а не регенерована тварина. І все ж, вони є ідеальними копіями.

Тепер вчені стверджують, що концепція зворотного старіння має певну біологічну правдоподібність. Тому дослідники продовжують вивчати безсмертних медуз, сподіваючись розкрити їхні секрети та використати їх для лікування таких вікових захворювань, як деменція.

Наприклад, у дослідженні 2022 року іспанські вчені виявили, що порівняно з іншими, спорідненими медузами, безсмертні медузи мають більше активних генів, що беруть участь у відновленні ДНК, збереженні теломерів та підтримці стовбурових клітин, необхідних для регенерації тканин.

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