Старение можно обратить вспять: это уже удалось медузе размером с горошину

Кремы от морщин лишь обещают повернуть время вспять. Но в океане прячется существо размером с горошину, которому все же удалось сделать это.

Обращение старения вспять — конечная цель индустрии здоровья и красоты, а также ученых по всему миру. Однако рекламные надзорные органы, как правило, скептически относятся к заявлениям о том, что косметические продукты "обращают вспять старение". Более того, соответствующие органы могут требовать удаления подобных заявлений, поскольку обычно существует очень мало доказательств в поддержку этих утверждений, пишет Science Focus.

Рекламные кампании крема от морщин могут обещать омолаживающий эффект, но предположение о том, что они действительно меняют биологические процессы, считается чрезмерным. И все же, исследователи обнаружили, что одному существу размером с горошину все же удалось обратить время вспять — речь о крошечных бессмертных медузах (Turritopsis dohrnii).

Відео дня

Исследования показали, что Турритопсис обладает удивительной способностью к регенерации при смертельных растениях. Медузы делают это, опускаясь на поверхность, втягивая щупальца и тихо превращаясь в бесформенную массу.

В конце концов эта масса становится полиповидной стадией медузы — более ранней стадии жизненного цикла, к которой Турритопсис может вернуться, чтобы произвести совершенно новых медуз. Новые, генетически идентичные медузы просто отпочковываются, отделяясь и становясь полностью независимыми существами.

По словам ученых, бессмертные медузы — единственные известные животные, способные на такой подвиг. Любопытно, что животные способны на это даже в неволе — их способности впервые были обнаружены в 1980-х годах.

Наблюдения показывают, что бессмертная медуза, по сути, не восстанавливает свое тело как таковое — она порождает множество новых из старого. Человеческие младенцы также происходят из старой части нас: ооцита (яйцеклетки), существовавшего с момента нашего рождения. Таким образом, в некотором смысле и люди, и медузы способны регенерировать из собственных клеток. Впрочем, существует и отличие — наши дети не являются нашими клонами.

Дело в том, что люди могут сформировать новый организм только путем объединения ДНК нашей яйцеклетки с соответствующим набором ДНК сперматозоида. В то же время бессмертные медузы в своем регенеративном состоянии не нуждаются в сперматозоидах. Таким образом, можно утверждать, что новые медузы — эти детеныши, а не регенерировавшее животное. И все же, они являются идеальными копиями.

Теперь, ученые утверждают, что в концепции обращения вспять старения есть некоторая биологическая правдоподобность. Поэтому исследователи продолжают изучать бессмертных медуз в надежде узнать их секреты и использовать их для лечения таких возрастных заболеваний, как деменция.

Например, в исследовании 2022 года испанские ученые обнаружили, что в сравнении с другими, родственными медузами, бессмертные медузы имеют больше активных генов, участвующих в восстановлении ДНК, сохранении теломеров и поддержании стволовых клеток, необходимых для регенерации тканей.

Другие новости науки