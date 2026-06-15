Самые странные кошки в мире появляются там, где их не ждут: их выдают невероятно длинные ноги

Исследователи рассказали о самой странной кошке в мире, которая обладает самыми длинными ногами и ушами в сравнении с другими видами семейства.

Черный сервал (Leptailurus serval) — необычная, меланистическая разновидность африканского сервала, дикой кошки среднего размера, родом из Африки. По словам ученых, черные сервалы считаются самыми странными кошками в мире: длинные ноги, как у супермодели, пятнистая окраска, как у гепарда, длинная шея и огромные уши, пишет Science Focus.

По словам ученых, своей уникальной окраской черные сервалы обязаны пока неидентифицированному сбою в их генетическом коде, который влияет на клетки, вырабатывающие пигмент. Представители этого вида отличаются угольно-черной шерстью, иногда с едва заметными "призрачными" пятнами.

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Исследования показывают, что сервалы обладают самыми длинными ногами относительно размера тела среди всех кошек. По словам исследователей, этот вид достигает в высоту около полуметра, могут бегать со скоростью до 64 км\ч и способны прыгать на высоту до 3 метров. Отметим, что такой навык невероятно полезен при преследовании мелких млекопитающих, рептилий и амфибий, которые составляют основу рациона сервалов. Кроме того, прыжки на такую высоту потенциально позволяют сервалам избегать хищников, таких как леопардов, гиен и африканских диких собак.

Еще одна отличительная черта черных сервалов — их уши, которые также считаются самыми большими относительно размера головы среди всех кошек. Для сравнения, если бы человеческие уши были столь же пропорциональными к телу, они были бы размером с обеденную тарелку, но, увы, не столь эффективны.

Исследования показали, что уши сервала содержат 22 мышцы, позволяющие кошке независимо поворачивать каждое ухо на 180 градусов. Сервалы охотятся в высокой траве, где их мелкая добыча практически невидима, поэтому их похожие на радар уши помогают определять местоположение добычи методом триангуляции. Простыми словами, хищники могут услышать добычу даже если она находится под землей.

Невероятно большие уши и длинные ноги делают сервалов одними из самых успешных охотников в царстве диких кошек. Если львы и леопарды добывают добычу примерно в трети случаев, то у сервалов этот показатель превышает 50%.

По словам ученых, традиционно черные севалы обитали в густо заросших лесами районах на высоте более 2000 метров, таких как горы Абердар в Кении или Эфиопское нагорье. Считалось, что их шерсть обеспечивает дополнительную маскировку, помогая кошкам сливаться с тенями. Однако позже черных сервалов также начали замечать на травянистых равнинах экосистемы Цаво — крупнейшей охраняемой дикой местности Кении. Любопытно, что 47% наблюдений сервалов в Цаво в период с 2011 по 2016 год касались меланистических особей. Отметим, что это значительно более высокий показатель, чем наблюдалось в более высоких и лесистых районах. Но почему?

Исследователи не знают наверняка, но одна из теорий предполагает, что их окраска делает меланистических сервалов более заметными и регистрируемыми в этом регионе — в результате, статистика оказалась не более, чем ошибкой выборки. Другая теория состоит в том, что численность отражает случайные колебания частоты генов — следовательно, генетическая случайность.

Впрочем, существует и третья гипотеза, предполагающая, что генетика этих кошек наделяет их такими особенностями, как лучшая терморегуляция или повышенная устойчивость к болезням, которые не видны невооруженным глазом. Это позволяет сервалам лучше выживать.

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