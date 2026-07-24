Секрет безсмертя розкрито: люди зможуть жити до 190 років, але не довше

У недавньому дослідженні вчені визначили максимальну тривалість людського життя і вважають, що в майбутньому ми зможемо дожити до 190 років.

Протягом століть вчені з усього світу намагаються розгадати таємницю безсмертя. Одним із ключових біологічних процесів, пов’язаних зі старінням, є накопичення випадкових мутацій у людській ДНК, пише Daily Mail.

Навіть якби люди навчилися лікувати всі інші ознаки старіння, ці крихітні "соматичні мутації" все одно повільно знижували б функціональність людського організму. Нещодавно вченим вдалося точно визначити межу людського життя.

Погані новини — люди ніколи не зможуть жити вічно, проте тривалість життя можна значно подовжити — у середньому люди можуть дожити до 150–190 років. Зазначимо, що це майже вдвічі більше, ніж середня тривалість життя людей сьогодні.

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У міру дорослішання людські тіла зазнають незліченних видів зносу, які в сукупності називають старінням. На біологічному рівні ці процеси варіюються від укорочення "ковпачків" на нитках ДНК, які називаються теломерами, до втрати клітинами здатності виводити відходи.

Зазначимо, що спочатку вчені не намагалися з’ясувати межу людського життя, а хотіли з’ясувати, як усі ці процеси сприяють старінню. Результати показали, що за будь-якого сценарію один процес неминуче призведе до смерті, тоді як інші ознаки старіння піддаються лікуванню.

Йдеться про процес накопичення "соматичних мутацій" — крихітних помилок, які можуть виникати в нашій ДНК щоразу, коли клітина ділиться. Людські клітини вміють виявляти та виправляти помилки, але вони не ідеальні. За словами вчених, більшість мутацій нешкідливі, але іноді це може призвести до небезпечних змін, що викликають рак. Самі по собі ці види раку можуть бути смертельними, але навіть якби медицина могла стримувати розвиток раку, самі мутації зрештою стали б фатальними.

Тепер вчені створили модель старіння людини на основі виключно соматичних мутацій. Ця модель оцінює, як сам цей процес впливає на тривалість життя, повільно виснажуючи клітини в тканинах. Результати показують, що якби медицина змогла впоратися з усіма факторами, крім цих соматичних мутацій, середня тривалість життя становила б від 146 до 194 років, залежно від використовуваної моделі. Але результати також чітко вказують на те, що люди ніколи не зможуть жити вічно, як би ми не намагалися.

Вчені не очікують, що люди почнуть жити так довго найближчим часом, але їхні дані вказують на певні сфери, де лікування може виявитися найбільш ефективним. Однак у майбутньому ми, ймовірно, зможемо досягти цієї межі. Проте ці результати свідчать про те, що прагнення до безсмертя за допомогою медичних засобів може виявитися глухим кутом.

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