"Дзеркальне життя" — дуже погана ідея: вчені благають одне одного не створювати ці дивні організми

Дослідники застерігають, що втручання у дзеркальні молекули може становити загрозу для всього життя, а тому вченим не варто переходити цю межу.

Ще у 2025 році фахівець із синтетичної біології з Інституту Дж. Крейга Вентера, професор Джон Гласс, заявив, що майже всі згодні з тим, що створення так званого "дзеркального життя" — дуже погана ідея. Експерти побоюються, що штучно створені організми можуть становити реальну загрозу для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні, пише Science Focus.

На щастя для людства, створення дзеркального життя є складнішим, ніж могло б здатися на перший погляд. Саме тому ця ідея досі залишається суто гіпотетичною. По суті, дзеркальне життя — це лише ідея, що виникла в результаті досліджень дзеркальної біології.

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Зазначимо, що ця галузь досліджень ґрунтується на тому, що багато хімічних речовин, відомих як хіральні хімічні сполуки, можуть існувати у двох формах, які є дзеркальними відображеннями одна одної. Дві версії цих хімічних речовин відомі як ліво- та правосторонні енантіомери і мають однакову хімічну формулу, а також поводяться аналогічно, але їхні молекулярні структури є дзеркальними відображеннями.

Вважається, що дзеркальні відображення цих хімічних речовин можуть допомогти вченим відкрити нові, більш ефективні ліки, а, можливо, й розкрити таємниці життя на найфундаментальнішому рівні.

Багато біохімічних речовин можуть існувати у двох дзеркально симетричних формах, але більш складні живі організми в переважній більшості випадків існують лише в одній формі. Мільйони років тому життя почало функціонувати в певній формі й зберегло її дотепер. Це вказує на те, що складні живі структури є виключно "правобічними", але простіші компоненти, які об’єднуються для їхнього створення, можуть бути як правобічними, так і лівобічними.

Теоретично, якщо замінити кожен біохімічний компонент клітини на його протилежний енантіомер, можна створити "дзеркальну клітину". Вона, по суті, буде відображенням природної клітини — майже ідентичною, але водночас вкрай неприродною. Це й буде дзеркальне життя.

Ще у 1992 році, коли досягнення в галузі молекулярної біології та генної інженерії зробили ідею "перепроектування" життя неприродними способами реальною, вчені вперше застерегли від спроб створення таких дивних форм життя.

Наша імунна система ніколи раніше не стикалася з чимось подібним, а тому, на думку вчених, люди можуть виявитися надзвичайно вразливими до зараження дзеркальним мікроорганізмом. Людська імунна система, ймовірно, могла б виявити й атакувати таку загрозу, але антитіла не спрацювали б проти неї.

Але справа не лише в людях. Дзеркальні бактерії також можуть бути здатні уникати імунної системи наших сільськогосподарських культур, худоби та навіть диких тварин. Антибіотики можуть виявитися для них безсилими, а віруси та найпростіші — природні хижаки бактерій — також можуть їх не виявити.

На щастя для людства, жодних дослідницьких груп, які б активно працювали над проектами зі створення дзеркальних організмів. Принаймні, наскільки відомо вченим.

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