Зеркальная жизнь — очень плохая идея: ученые умоляют друг друга не создавать эти странные организмы

Исследователи предупреждают, что вмешательство в зеркальные молекулы может угрожать всей жизни, а потому ученым не стоит переступать эту черту.

Еще в 2025 году специалист по синтетической биологии из Института Дж. Крейга Вентера, профессор Джон Гласс заявил, что почти все согласны с тем, что создание так называемой "зеркальной жизни" — очень плохая идея. Эксперты опасаются, что искусственно созданные организмы могут представлять реальную угрозу для жизни в том виде, каком мы ее знаем сегодня, пишет Science Focus.

К счастью ля человечества, создание зеркальной жизни сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Именно поэтому эта идея все еще остается чисто гипотетической идеей. По сути, зеркальная жизнь — всего лишь идея, возникшая в результате исследований зеркальной биологии.

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Отметим, что эта область исследований основана на том факте, что многие химические вещества, известные как хиральные химические соединения, могут существовать в двух формах, являющихся противоположными отражениями друг друга. Две версии этих химических веществ известны как лево- и правосторонние энантиомеры и имеют одинаковую химическую формулу, а также ведут себя аналогично, но их молекулярные структуры являются зеркальными отражениями.

Считается, что зеркальные отражения этих химических веществ могут помочь ученым открыть новые, более эффективные лекарства, а, возможно, и раскрыть секреты жизни на самом фундаментальном уровне.

Многие биохимические вещества могут существовать в двух зеркально отраженных формах, но более сложные живые организмы в подавляющем большинстве случаев существуют только в одной форме. Миллионы лет назад жизнь начала функционировать в определенной форме и сохранила ее до сих пор. Это указывает на то, будто сложные живые структуры все "правосторонние", но более простые компоненты, объединяющиеся, чтобы их создать, могут быть правосторонними или левосторонними.

Теоретически, если заменить каждый биохимический компонент клетки его противоположным энантиомером, можно создать "зеркальную клетку". Она, по сути, будет отражением естественной клетки — почти идентично, но в то же время крайне неестественной. Это и будет зеркальная жизнь.

Еще в 1992 году, когда достижения в молекулярной биологии и генной инженерии сделали идею "перепроектирования" жизни неестественными способами осуществимой, ученые впервые предостерегли от попыток создания столь странных форм жизни.

Наша иммунная система никогда прежде не сталкивалась ни с чем подобным, а потому, по мнению ученых, люди могут оказаться чрезвычайно уязвимыми для заражения зеркальным микроорганизмом. Человеческая иммунная система, вероятно, могла бы обнаружить и атаковать такую угрозу, но антитела не сработали бы против нее.

Но дело не только в людях. Зеркальные бактерии также могут быть способны избегать иммунной системы наших сельскохозяйственных культур, скота и даже диких животных. Антибиотики могут оказаться для них бессильны, а вирусы и простейшие – естественные хищники бактерий – также могут их не обнаружить.

К счастью для человечества, никаких исследовательских групп, активно работающих над проектами по созданию зеркальных организмов. По крайней мере, насколько известно ученым.

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