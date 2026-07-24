Надзвичайно популярна матча може бути небезпечною: вчені розповіли, хто належить до групи ризику

Останнім часом цей напій набув небувалої популярності в усьому світі. Але тепер багато шанувальників зеленого напою побоюються, що він може перешкоджати засвоєнню заліза організмом.

Дієтолог Ніколе Людлам-Рейн зазначає, що матча дійсно перешкоджає засвоєнню заліза в організмі, але багато що залежить від обставин, пише Independent.

Експерт зазначає, що такі побоювання пов’язані з високим вмістом дубильних речовин у напої, які є групою гірких рослинних сполук. Їх також можна знайти в каві, червоному вині та темному шоколаді.

"Саме ці дубильні речовини впливають на засвоєння заліза організмом", — пояснила Людлам-Рейн.

Коли ви п’єте матчу, дубильні речовини діють як магніт у вашому кишечнику. Вони зв’язуються із залізом — зокрема, з негемовим залізом, яке міститься в рослинних продуктах, таких як шпинат, боби та сочевиця. У результаті утворюється твердий комплекс, який не може засвоїти травний тракт.

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Проблема полягає в тому, що матча виготовляється з цільних чайних листів, у яких концентрація дубильних речовин дуже висока. Тому матча впливає на засвоєння заліза набагато сильніше, ніж звичайний чай чи кава.

Для більшості людей одна чашка матчі на день не вплине на здоров’я, зазначає експерт. Люди, які дотримуються збалансованого раціону, не відчують негативного впливу від вживання матчі.

Однак є дві групи людей, яким слід ставитися до матчу обережніше.

Перша група — це вегани та вегетаріанці. Оскільки люди, які харчуються рослинною їжею, повністю покладаються на негемові джерела заліза, надмірне споживання матчі може з часом вичерпати запаси заліза.

Друга група — це люди з низьким рівнем заліза. Якщо у вас уже є проблеми з підтриманням рівня заліза або вам поставили діагноз "анемія" за результатами аналізу крові, особливо важливо звертати увагу на фактори, які можуть вплинути на здатність вашого організму засвоювати залізо.

Навіть якщо ви належите до цих груп, вам не потрібно повністю відмовлятися від улюбленого зеленого напою. Існує кілька простих порад, які можуть захистити любителів матчі.

"Якщо у вас дефіцит заліза або низький рівень феритину, намагайтеся уникати вживання матчі безпосередньо перед або одразу після страв із великою кількістю рослинної їжі. Зачекайте хоча б годину-дві до або після їжі", — каже експерт.

Якщо почекати, організм встигне засвоїти залізо, перш ніж матча зможе вплинути на процес його зв’язування. Включення до раціону більшої кількості вітаміну С також може покращити засвоєння негемового заліза, що може нейтралізувати будь-який вплив матчі на рівень заліза.

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