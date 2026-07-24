Суперпопулярная матча может быть опасна: ученые рассказали, кто входит в группу риска

В последнее время матча получила небывалую популярность по всему миру. Но теперь многие любители зеленого напитка опасаются, что может препятствовать усвоению железа организмом.

Диетолог Николе Людлам-Рейн говорит, что матча действительно препятствует усвоению железа в организме, но очень много зависит от контекста, пишет Independent.

Эксперт говорит, что такие опасения вызваны высоким содержание дубильных веществ в напитке, которые являются группой горьких растительных соединений. Их также можно найти в кофе, красном вине и темном шоколаде.

«Именно эти дубильные вещества влияют на усвоение железа организмом», — объяснила Людлам-Рейн.

Когда вы пьете матчу, дубильные вещества действуют как магнит в вашем кишечнике. Они связываются с железом — в частности, с негемовым железом, которое содержится в растительных продуктах, таких как шпинат, бобы и чечевица. В результате образуется твердый комплекс, который не может усвоить пищеварительный тракт.

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Проблема заключается в том, что матча изготавливается из цельных чайных листьев, где концентрация дубильных веществ очень высокая. Поэтому матча влияет на усвоение железа намного сильнее, чем обычный чай или кофе.

Для большинства людей одна чашка матчи в день не скажется на здоровье, говорит эксперт. Люди, которые придерживаются сбалансированной диеты, не почувствуют негативного эффекта от употребления матчи.

Но существуют две группы людей, которым следует относиться к матче осторожнее.

Первая группа — это веганы и вегетарианцы. Поскольку люди, питающиеся растительной пищей, полностью полагаются на негемовые источники железа, чрезмерное потребление матчи может со временем истощить запасы железа.

Вторая группа — это люди с низким уровнем железа. Если у вас уже есть проблемы с поддержанием уровня железа или вам был поставлен диагноз анемии по результатам анализа крови, особенно важно обращать внимание на факторы, которые могут повлиять на способность вашего организма усваивать железо.

Даже если вы относитесь к этим группам, вам не нужно полностью отказываться от своего любимого зеленого напитка. Существует несколько простых советов, которые могут обезопасить любителей матчи.

“Если у вас дефицит железа или низкий уровень ферритина, старайтесь избегать употребления матчи непосредственно перед или сразу после блюд с большим количеством растительной пищи. Подождите хотя бы час-два до или после еды”, - говорит эксперт.

Подождав, организм успеет усвоить железо, прежде чем матча сможет повлиять на процесс связывания. Добавление большего количества витамина С в рацион также может улучшить усвоение негемового железа, что может нейтрализовать любое воздействие матчи на уровень железа.

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