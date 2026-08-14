Грибы могут оказаться бессмертными: наука не знает, сколько на самом деле они живут

Грибы растут повсюду на Земле, их изучение помогло людям сделать ключевые открытия в медицине, палеонтологии, астробиологии и других областях. Но до сих пор никто не знает, как определить возраст грибов.

Команда исследователей попробовала объяснить эту биологическую загадку. Статья не пытается ее разгадать, ученые попытались объяснить причины, почему это так сложно сделать, пишет Futurism.

На основе своего анализа команда предложила несколько планов действий по систематическому изучению грибов, которые являются одними из самых древних и распространенных организмов на протяжении всей истории Земли.

“Мы на самом деле не знаем, является ли 10 лет или 500 лет «старым» возрастом для гриба, и насколько это различается в зависимости от вида гриба и образа жизни. Существует огромное царство организмов, живущих рядом с нами, о которых мы до сих пор так мало знаем”, - пишет ведущий автор исследования и биолог из Лундского университета в Швеции Кристин Алеклетт.

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Обычно, методы изучения живых организмов очень просты и интуитивно понятны. Насколько это в наших силах, мы наблюдаем за существами от рождения до смерти и фиксируем различные поведенческие модели, касающиеся их экологии, жизненных циклов, адаптации и взаимодействия с другими организмами. Однако в случае с грибами проблема начинается сразу же с первого шага. Никто точно не может сказать, где физически начинается и где заканчивается «один» отдельный грибной организм.

Грибы — это модульные организмы, у них «неопределенное» тело с идентичными модулями. Грибной мицелий — постоянно меняющаяся сеть грибных колоний — внедряется в почву или древесину и непрерывно растет. В определенный момент некоторые его части отбрасываются или перерабатываются. Другими словами, теоретически, ученые предположили, что это может привести к “увеличению продолжительности жизни, приближающейся к бессмертию”, говорится в статье.

“Это поднимает ряд вопросов. Начинается ли жизнь гриба с момента формирования его подземной сети, даже если большая ее часть впоследствии заменяется? Если подземная сеть распадается на отдельные части, которые все еще имеют одинаковую ДНК, остаются ли они одним организмом?”, - пишут исследователи.

Некоторые модели рассматривают прорастание споры как “рождение” гриба, но представление о циклическом жизненном цикле сильно подрывает “сложность, пластичность и модульность жизни грибов”. Это становится еще большей проблемой, учитывая огромное разнообразие видов грибов, каждый из которых имеет разные модели старения и образ жизни.

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