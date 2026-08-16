Обнаружены кости таинственного морского чудовища: более 30 лет скрывались у всех на виду (фото)

Ученые провели новый анализ горной породы, содержащей окаменелые кости древнего животного. Оказалось, что они могут принадлежать совершенно новому виду древних морских рептилий.

В 1990-1992 годах ученые обнаружили в префектуре Осака (Япония) горную породу с окаменелыми останками неизвестной древней рептилии, жившей десятки миллионов лет назад. Оказалось, что в горной породе все это время находились 4 кости гигантского мозазавра, жившего в меловом периоде. Кости имеют необычные анатомические особенности, которых не обнаружено у известных мозазавров. Учены из Научного университета Окаямы (Япония), сделавшие открытие, предполагают, что может быть совершенные новых вид древнего морского чудовища, пишет ScienceDaily.

Исследователи обнаружили четыре окаменелые кости, которые оставались неизвестными более 30 лет. На момент их обнаружения у ученых не было возможности их правильно идентифицировать. За прошедшие десятилетия исследователи накопили гораздо больше анатомической информации о мозазаврах и большую коллекцию сравнительных окаменелостей.

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Новый анализ окаменелых костей, которые хранились все это время в Музее естественной истории города Кисивада, показал, что кости принадлежат мозазавру. Но эти кости имеют необычные анатомические особенности, и они не наблюдались у ранее описанных видов мозазавров. Это позволяет предположить, что это животное может представлять собой новый для науки вид этих древних морских рептилий.

Мозазавры — это крупные морские рептилии, обитавшие в океанах по всему миру в позднем меловом периоде, приблизительно c 98 до 66 миллионов лет назад Фото: Wikipedia

Это открытие может помочь ученым составить более четкое представление о морских экосистемах северо-западной части Тихого океана в меловом периоде. Для определения того, действительно ли это новый вид мозазавров, потребуются дополнительные исследования.

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