В Антарктиді підводний човен виявив дивні структури, а потім раптово зник (фото)

Автономний підводний апарат виявив дивні тераси, краплеподібні заглиблення та приховані тріщини під шельфовим льодовиком в Антарктиді.

Під шельфовим льодовиком Дотсона в Антарктиді, товщиною 200–500 метрів, у 2022 та 2024 роках проводила дослідження автономний підводний апарат Ran. Вона досліджувала порожнину під льодовиком, яку неможливо побачити іншим чином. За допомогою своїх приладів підводний апарат вимірював течії, температуру, солоність води, а також зовнішній вигляд льодовика. Під час двох занурень підводний апарат Ran, який мав безпосередньо оглянути нижню частину льодовика, виявив дивні структури. Під час другої місії автономний підводний апарат зник назавжди. Результати дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Daily Galaxy.

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Під шельфовим льодовиком Дотсона в Антарктиді, товщиною 200–500 метрів, у 2022 та 2024 роках проводила дослідження автономний підводний апарат Ran Фото: The Daily Galaxy

За результатами двох експедицій до шельфового льодовика Дотсона, що розташований у західній частині Антарктиди, вчені склали кілька карт основи льодовика, які охоплюють близько 140 квадратних кілометрів.Вчені виявили тераси, канали, тріщини, а також раніше невідомі структури. Також з’ясувалося, що різні частини шельфового льодовика тануть з різною швидкістю.

За результатами двох експедицій до шельфового льодовика Дотсона, що розташований у західній частині Антарктиди, вчені склали кілька карт основи льодовика, які охоплюють близько 140 квадратних кілометрів Фото: The Daily Galaxy

У східній та центральній частинах підніжжя льодовика було виявлено плоскі тераси шириною від 200 до 2000 метрів, оточені крутими схилами висотою приблизно від 50 сантиметрів до 5 метрів. Вчені пов’язують появу цих терас із повільнішим таненням льоду. У західній частині основи льодовика було виявлено більш гладкий лід і скупчення краплеподібних поглиблень. Їхня ширина варіювалася від 20 до 170 метрів. Як показало дослідження, тут льодовик тане швидше.

Візуалізація нижньої частини шельфового льодовика Дотсон, на якій видно загадкові ділянки танення льоду Фото: The Daily Galaxy

Вчені виявили наскрізні тріщини в льодовику, деякі з яких розширюються та руйнуються біля основи. Супутникові дані показали, що найстаріші тріщини стали помітними на поверхні льодовика понад 30 років тому, а наймолодші з’явилися максимум 5 років тому.

Під час місії 2024 року вчені хотіли з’ясувати, як змінилася основа льодовика за два роки, але їм це не вдалося. Підводний апарат Ran почав збирати дані на глибині, але не піднявся на поверхню у запланований час. Пошуки автономного підводного апарата не дали результатів, і ніхто не знає, що сталося.

За словами вчених, дослідження показало, що конвекція, турбулентність, проникнення теплої води, тріщини та течія можуть залишати різні фізичні сліди на одному й тому ж шельфовому льодовику.

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