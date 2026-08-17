Фізики виявили нову елементарну частинку глюбол: вона складається виключно з носіїв сили

Вчені стверджують, що тепер вони мають найпереконливіші докази того, що глюбол, передбачений Стандартною моделлю фізики елементарних частинок, дійсно існує.

Китайські фізики стверджують, що їм вдалося отримати найпереконливіші докази існування частинки глюболи за майже 50 років її пошуків. Це абсолютно нова форма матерії, яка не схожа на жодне з відомих науковцям явищ. Глюболи повинні існувати, згідно зі Стандартною моделлю фізики елементарних частинок, і вони складаються виключно з глюонів — носіїв сильної взаємодії. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Уся видима нам матерія складається з атомів. У їхніх ядрах знаходяться протони та нейтрони. Кожен із них складається з трьох кварків. Глюони — це безмасові частинки, які є носіями сильної взаємодії, так само як, наприклад, фотони — частинки світла — є носіями електромагнітної сили. Глюони зв’язують між собою кварки, а також протони й нейтрони. Фізики давно вважали, що має існувати елементарна частинка, яка складається лише з глюонів, згідно зі Стандартною моделлю фізики елементарних частинок. Вона отримала назву глюбол.

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Тепер китайські фізики заявили, що мають найпереконливіші докази того, що глюбол існує. Це єдина частинка в природі, яка складається виключно з носіїв однієї з чотирьох сил природи.

Китайські фізики ще 2 роки тому провели експеримент на прискорювачі частинок BEPC II в Інституті фізики високих енергій у Пекіні, в рамках якого відбувалося зіткнення електронів і позитронів (це аналог електронів з антиматерії). Тоді вчені отримали докази того, що виявлена раніше частинка X(2370) є глюболом. Результати нових експериментів надають ще більше доказів на підтвердження цього.

Фізики стверджують, що виявлений глюбол є "безпрецедентною формою матерії", і його відкриття значно розширює межі розуміння фізичного світу. Фізики на 90% впевнені в тому, що вони виявили частинку глюбол, яку вчені шукають уже майже 50 років. Але необхідно провести додаткові експерименти, щоб остаточно оголосити про нове відкриття.

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