Астрономи виявили невдалу зірку на орбіті навколо вмираючої зірки: як це може бути

Такі дослідження наближають вчених до точного визначення того, чим є такі незвичайні космічні об’єкти, як коричневі карлики. Це не зовсім зірка і не зовсім планета.

Коричневі карлики — це особливий тип астрономічних об’єктів, які ще називають невдалими зірками. Астрономи виявили нового коричневого карлика, який обертається навколо масивної вмираючої зірки. Це відкриття дає підказки щодо того, як формуються такі дивні об’єкти. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Коричневі карлики мають занадто малу масу, щоб бути повноцінною зіркою, і занадто велику масу, щоб вважатися планетою. Астрономи вважають, що коричневі карлики формуються як зірки і як планети. Але є ще багато невідомих аспектів природи цих об’єктів, які необхідно з’ясувати, щоб зрозуміти, що ж це таке насправді.

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Вважається, що деякі коричневі карлики утворюються в результаті стиснення хмар газу та пилу під дією власної гравітації — саме так з’являються звичайні зірки. Але коричневі карлики не набирають достатньої маси, щоб запустити ядерний синтез у своєму ядрі, як це відбувається у зірок. Тому коричневі карлики вважаються невдалими зірками.

З іншого боку, вважається, що деякі коричневі карлики утворюються так само, як і планети: у диску з газу та пилу, що оточує масивну молоду зірку, відбувається поступове накопичення матеріалу під дією гравітації.

Коричневі карлики мають занадто малу масу, щоб бути повноцінною зіркою, і занадто велику масу, щоб вважатися планетою Фото: коричневый карлик

Якщо коричневий карлик формується як зірка, то він може обертатися навколо звичайної зірки, маючи при цьому дуже витягнуту орбіту. Якщо цей об’єкт утворився як планета, то його орбіта є більш круговою. Але гравітація масивної зірки з часом може перетворити витягнуту орбіту на кругову, тому астрономам важко визначити, як утворився той чи інший коричневий карлик.

Автори дослідження за допомогою космічного телескопа TESS виявили новий коричневий карлик, який отримав назву HIP 61637 b, та виміряли його масу й орбіту. Його маса в 48 разів більша, ніж у Юпітера, і коричневі карлики з такою масою, які обертаються близько до масивної зірки, зустрічаються дуже рідко. Сама зірка має масу, яка в 3 рази перевищує масу Сонця, і це наймасивніша зірка, біля якої було виявлено коричневого карлика. З’ясувалося, що, незважаючи на вік зірки та коричневого карлика, який становить приблизно 396 мільйонів років, зірка перебуває на фінальній стадії свого життя і поступово вмирає. Астрономи зазначають, що HIP 61637 b — це лише сьомий коричневий карлик, вік якого вдалося визначити.

Дані свідчать про те, що HIP 61637 b сформувався як планета. Однак його маса занадто велика, тому потрібні додаткові спостереження, щоб зрозуміти його природу.

Такі дослідження наближають вчених до точного визначення того, чим є такі незвичайні космічні об’єкти, як коричневі карлики: чи це зірки, що не сформувалися, чи це надто великі планети, чи, можливо, це щось абсолютно нове? Поки що це питання залишається відкритим.

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