Пошук інопланетян триває: які складові життя вже виявлено у космосі

Дослідження, проведені протягом останніх кількох років, свідчать про те, що у Всесвіті може існувати життя. Але потрібно знайти більше доказів.

За останні кілька років вчені виявили безліч будівельних блоків життя у космосі: у складі астероїдів, навколо молодих зірок та у міжзоряному середовищі. Але це не означає, що позаземне життя точно існує. І все ж ці відкриття вказують на те, що життя могло зародитися не тільки на Землі, пише Live Science.

Вчені називають будівельними блоками життя молекули, схожі на ті, що містяться в живих істотах на Землі, зокрема білки, РНК та ліпіди — молекули, з яких складаються клітинні мембрани.

Астрономи вже виявили всі п’ять азотистих основ ДНК і РНК у складі астероїдів Бенну та Рюгу в Сонячній системі. У складі Бенну також було виявлено 14 із 20 амінокислот, що містяться в живих організмах, а в складі Рюгу — урацил, який міститься в РНК. Це свідчить про те, що, можливо, будівельні блоки життя були занесені на Землю під час її формування в результаті ударів астероїдів.

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Вчені шукають у глибокому космосі складні органічні молекули, що містять 6 і більше атомів вуглецю — основу відомого нам життя. З 350 молекул будь-якого типу, виявлених у космосі, близько 180 відповідають критеріям складних органічних молекул. Але не всі з них є будівельними блоками життя.

Серед цих молекул виділяється група, яку називають пребіотичними молекулами; їх можна вважати попередниками життя. Тобто це будівельні блоки, які могли відіграти важливу роль у виникненні життя в будь-якому місці космосу. Наразі виявлено приблизно 30 пребіотичних молекул, але їхнє вивчення ще триває.

Здебільшого такі молекули виявляють у молекулярних хмарах у Чумацькому Шляху — це щільні міжзоряні хмари з газу та пилу. Вчені вважають, що, ймовірно, пребіотичних молекул у космосі існує набагато більше, і їх необхідно знайти. Але їх виявлення не означає, що десь у космосі могло зародитися позаземне життя, хоча така можливість не виключена.

Як показують дослідження, компоненти, необхідні для життя, існують в екстремальних умовах космосу: при дуже низькій температурі та дуже низькому тиску. Дослідники продовжують пошуки ключових компонентів РНК і ДНК у космосі, що може довести, що інопланетяни все-таки можуть існувати. При цьому вчені припускають, що ключові компоненти для життя могли сформуватися ще до народження зірок і планет.

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