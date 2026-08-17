Розсекречені документи Пентагону про НЛО: "Люди можуть змиритися з тим, що інопланетяни існують"
Американський вчений, який займався дослідженнями НЛО, вважає оприлюднення документів про загадкові об’єкти, що можуть мати позаземне походження, безпрецедентною подією.
Нещодавно Пентагон оприлюднив нову партію розсекречених документів, у яких міститься інформація про НЛО. Усі ці об’єкти поки що не піддаються поясненню. Вчені продовжують пошук доказів того, що принаймні деякі НЛО можуть мати позаземне походження. Майк Голд, вчений і президент аерокосмічної компанії Redwire Space, який у 2022 та 2023 роках входив до складу дослідницької групи NASA з вивчення НЛО, вважає, що люди зможуть змиритися з тим фактом, що інопланетяни існують, якщо будуть отримані докази цього, пише Space.
"Ми маємо ретельно збирати інформацію, не боятися робити висновки щодо НЛО, незалежно від того, наскільки несподіваними можуть виявитися результати", — каже Голд.
За словами вченого, Міністерство оборони США у нещодавній публікації документів про НЛО також використовувало дані, зібрані NASA не лише на Землі, а й на Місяці. Є зображення, які показують загадкові об’єкти на супутнику Землі, які так ніхто й не зміг пояснити з моменту завершення висадок астронавтів на Місяць у 1972 році.
Горд вважає, що громадськості слід надати повний перелік усіх наявних документів, фотографій та відеозаписів, що стосуються НЛО.
"Ми перебуваємо в процесі оприлюднення інформації. Саме це і є документи Білого дому. Те, що відбувається, не має прецеденту", — каже Голд.
Хоча він зазначає, що багато критиків стверджують, що інформація про НЛО розкривається надто повільно. Проте вчений вважає, що найближчим часом Пентагон спільно з NASA опублікують більше розсекречених документів.
Можливо, подальший аналіз допоможе знайти докази того, що деякі НЛО дійсно є технологіями інопланетян. Якщо це станеться, чи зможе громадськість сприйняти такий розвиток подій?
"Я думаю, що суспільство зможе змиритися з тим, що інопланетяни існують. Опитування вже показують, що люди в це вірять", — каже Голд.
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