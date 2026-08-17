Розсекречені документи Пентагону про НЛО: "Люди можуть змиритися з тим, що інопланетяни існують"

Американський вчений, який займався дослідженнями НЛО, вважає оприлюднення документів про загадкові об’єкти, що можуть мати позаземне походження, безпрецедентною подією.

Нещодавно Пентагон оприлюднив нову партію розсекречених документів, у яких міститься інформація про НЛО. Усі ці об’єкти поки що не піддаються поясненню. Вчені продовжують пошук доказів того, що принаймні деякі НЛО можуть мати позаземне походження. Майк Голд, вчений і президент аерокосмічної компанії Redwire Space, який у 2022 та 2023 роках входив до складу дослідницької групи NASA з вивчення НЛО, вважає, що люди зможуть змиритися з тим фактом, що інопланетяни існують, якщо будуть отримані докази цього, пише Space.

Нещодавно Пентагон оприлюднив нову партію розсекречених документів, у яких міститься інформація про НЛО

"Ми маємо ретельно збирати інформацію, не боятися робити висновки щодо НЛО, незалежно від того, наскільки несподіваними можуть виявитися результати", — каже Голд.

Відео дня

За словами вченого, Міністерство оборони США у нещодавній публікації документів про НЛО також використовувало дані, зібрані NASA не лише на Землі, а й на Місяці. Є зображення, які показують загадкові об’єкти на супутнику Землі, які так ніхто й не зміг пояснити з моменту завершення висадок астронавтів на Місяць у 1972 році.

Поки що НЛО не піддаються поясненню Фото: solar-system

Горд вважає, що громадськості слід надати повний перелік усіх наявних документів, фотографій та відеозаписів, що стосуються НЛО.

"Ми перебуваємо в процесі оприлюднення інформації. Саме це і є документи Білого дому. Те, що відбувається, не має прецеденту", — каже Голд.

НЛО на Місяці Фото: solar-system

Хоча він зазначає, що багато критиків стверджують, що інформація про НЛО розкривається надто повільно. Проте вчений вважає, що найближчим часом Пентагон спільно з NASA опублікують більше розсекречених документів.

Можливо, подальший аналіз допоможе знайти докази того, що деякі НЛО дійсно є технологіями інопланетян. Якщо це станеться, чи зможе громадськість сприйняти такий розвиток подій?

"Я думаю, що суспільство зможе змиритися з тим, що інопланетяни існують. Опитування вже показують, що люди в це вірять", — каже Голд.

Інші новини науки