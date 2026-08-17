Известный остров: археологи обнаружили останки древних людей там, где они не могли выжить

Новое исследование представило удивительные доказательства заселения острова Мальта на 1000 лет раньше, чем предполагалось.

Археологи обнаружили свидетельства того, что охотники-собиратели населяли остров Мальта примерно за 1000 лет до появления там первых земледельцев. Результаты исследования показывают, что для выживания в течение тысячелетия на острове с ограниченными ресурсами эта группа людей должна была совершать регулярные поездки на соседнюю Сицилию. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus, пишет Popular Mechanics.

Некоторые изолированные острова могут поставить под сомнение представления о возможностях наших предков, которые были охотниками-собирателями. В этом плане остров Мальта, расположенный в Средиземном море, примерно в 100 километрах от Сицилии, стал настоящей загадкой.

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В 2019 году археологи обнаружили следы пребывания древних людей на этом изолированном острове не менее 8500 лет назад. Это примерно на 1000 лет раньше, чем свидетельства заселения Мальты первыми людьми, которые занимались земледелием. Это было удивительное открытие, которое, казалось бы, переписывает историю острова.

Теперь же ученые попытались воссоздать картину того, как сообщество охотников-собирателей могло жить и процветать на таком полузасушливом острове, ка Мальта. Казалось бы, для этого нужно использовать лодки, чтобы постоянно перемещаться на Сицилию и обратно и доставлять дополнительную еду, припасы и людей. Но до изобретения парусов оставалась еще 1000 лет и частые поездки на Сицилию были очень большой проблемой.

Авторы исследования реконструировали исторические изменения уровня моря в этом районе, рассчитали базовый уровень ресурсов, доступных древнему населению острова, и определили минимальное расстояние морского путешествия, которое могли совершить охотники-собиратели.

Для процветания популяции людей в течение 1000 лет на Мальте, она должна была состоять как минимум из 1000 человек репродуктивного возраста, что соответствует общей численности населения на уровне 2500–3000 человек.

Исследование утверждает, что для поддержания достаточного генетического разнообразия на протяжении 1000 лет эта группа охотников-собирателей должна была совершать многократные морские путешествия с Мальты на Сицилию и обратно.

Это исследование расширяет представление о возможностях европейских охотников-собирателей, чья тесная связь с землей, как считалось, ограничивала их способности как мореплавателей.

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