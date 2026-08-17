Відомий острів: археологи виявили останки стародавніх людей там, де вони не могли вижити

Нове дослідження навело дивовижні докази того, що острів Мальта був заселений на 1000 років раніше, ніж вважалося раніше.

Археологи виявили свідчення того, що мисливці-збирачі населяли острів Мальта приблизно за 1000 років до появи там перших землеробів. Результати дослідження показують, що для виживання протягом тисячоліття на острові з обмеженими ресурсами ця група людей мусила здійснювати регулярні поїздки на сусідню Сицилію. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише Popular Mechanics.

Деякі ізольовані острови можуть поставити під сумнів уявлення про можливості наших предків, які були мисливцями-збирачами. У цьому плані острів Мальта, розташований у Середземному морі, приблизно за 100 кілометрів від Сицилії, став справжньою загадкою.

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У 2019 році археологи виявили сліди перебування стародавніх людей на цьому ізольованому острові щонайменше 8500 років тому. Це приблизно на 1000 років раніше, ніж свідчення про заселення Мальти першими людьми, які займалися землеробством. Це було дивовижне відкриття, яке, здавалося б, переписує історію острова.

Тепер же вчені спробували відтворити картину того, як спільнота мисливців-збирачів могла жити й процвітати на такому напівпосушливому острові, як Мальта. Здавалося б, для цього потрібно використовувати човни, щоб постійно пересуватися на Сицилію й назад та доставляти додаткову їжу, припаси й людей. Але до винаходу вітрил залишалося ще 1000 років, і часті поїздки на Сицилію були дуже великою проблемою.

Автори дослідження реконструювали історичні зміни рівня моря в цьому районі, розрахували базовий рівень ресурсів, доступних стародавньому населенню острова, та визначили мінімальну відстань морської подорожі, яку могли подолати мисливці-збирачі.

Щоб людська популяція на Мальті могла процвітати протягом 1000 років, вона мала складатися щонайменше з 1000 осіб репродуктивного віку, що відповідає загальній чисельності населення на рівні 2500–3000 осіб.

У дослідженні стверджується, що для збереження достатнього генетичного різноманіття протягом 1000 років ця група мисливців-збирачів мала здійснювати численні морські подорожі з Мальти на Сицилію і назад.

Це дослідження розширює уявлення про можливості європейських мисливців-збирачів, чий тісний зв’язок із землею, як вважалося, обмежував їхні здібності як мореплавців.

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