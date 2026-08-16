129 чоловіків було вбито 1900 років тому: археологи здивувалися, дізнавшись, що сталося (фото)

Поблизу столиці Австрії археологи виявили масове поховання жертв невідомої давньоримської битви. Аналіз показав, що багато хто з загиблих отримав одну й ту саму травму.

Масове поховання, в якому було виявлено 129 скелетів чоловіків з усієї Римської імперії, було знайдено 2 роки тому. Новий аналіз показав, що всі чоловіки загинули під час невідомої битви в I–II століттях нашої ери. Дивним є те, що багато хто з загиблих отримав травму в паховій ділянці перед смертю, як показало дослідження, пише Live Science.

Масове поховання, в якому були знайдені скелети 129 чоловіків віком від 18 до 35 років, було виявлено на околиці Відня. На місці столиці Австрії в I столітті нашої ери з’явився римський військовий табір Віндобона, який пізніше перетворився на давньоримське місто. Археологи виявили разом зі скелетами кілька одиниць давньоримської зброї.

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Аналіз показав, що приблизно у 70 % загиблих були сліди травм, завданих різною зброєю безпосередньо перед смертю. На кістках було виявлено сліди від ударів мечів, а на черепах — сліди від ударів тупими предметами. Але вчених здивувало те, що багато хто із загиблих отримав травми в області паху, і ці травми були завдані метальними списами, як з’ясували археологи.

Вчених здивувало те, що багато хто із загиблих отримав травми в паховій ділянці, і ці травми були завдані метальними списами, як з"ясували археологи Фото: Live Science

Ймовірно, метальними списами атакували вершників, і цю зброю спрямовували у найменш захищене місце на тілі воїна, який їхав верхи на коні. Той факт, що травми від метальної зброї зосереджені в паху та нижніх кінцівках, свідчить про можливу відсутність броні в цих частинах тіла, а також про те, що нападники знали, як знешкодити супротивника, спираючись на анатомію м’яких тканин, що дивує, зазначають археологи.

Вчені поки що не знають, під час якої саме битви загинули ці люди і чи всі вони були римськими воїнами. Можливо, там поховані й представники германських племен. Але аналіз ДНК показав, що всі загиблі мали різне походження, тобто народилися в різних частинах Римської імперії або ж поблизу її кордонів. Одні походять з Італії, інші — з континентальної Європи, східного Середземномор’я та Західної Азії.

Археологи продовжать досліджувати масове поховання римської епохи, щоб спробувати розкрити всі його таємниці.

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