79 чоловіків жорстоко вбили 2600 років тому: вчені були здивовані, коли дізналися, що сталося (фото)

Археологи вважали, що люди, закуті в кайдани, які були знайдені у масовому похованні, були іноземними загарбниками, які вторглися на територію Афін. Але вони помилилися.

Археологи виявили масове поховання поблизу Афін у Греції ще у 2016 році. У ньому були знайдені скелети 79 чоловіків, руки яких були підняті над головою, а зап’ястя — закуті в металеві кайдани. Усі скелети були викладені трьома рядами, а на черепах були помітні сліди від смертельних ударів. Масове поховання датується кінцем VII століття до нашої ери. Археологи вважали, що це були воїни-загарбники, які вторглися на територію міста-держави Афіни, але нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Archaeological Science, показує, що це були місцеві жителі, пише Gizmodo.

Протягом останніх 10 років вчені сперечалися щодо того, ким були знайдені чоловіки, хто їх вбив, а також поховав у такому положенні в масовій могилі поблизу Афін. Існувало припущення, що це були воїни-загарбники, які вторглися на територію міста-держави в архаїчний період історії Афін (приблизно 700–460 рр. до н. е.), що передував класичному періоду історії Стародавньої Греції (479–323 рр. до н. е.).

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У архаїчний період в Афінах почали закладатися основи демократії, але не всі місцеві жителі погоджувалися з тим, що саме народ має керувати державою, а не один правитель, зазначають вчені. Однак вчені точно не знали, чи могли 79 похованих чоловіків бути жертвами політичних протистоянь в Афінах.

Археологи виявили масове поховання поблизу Афін у Греції ще у 2016 році. У ньому були знайдені скелети 79 чоловіків, руки яких були підняті над головою, а зап"ястя — закуті в металеві кайдани Фото: Антарктида

Автори нового дослідження вирішили з’ясувати походження цих чоловіків за допомогою ізотопів стронцію, що містяться в зубній емалі. Ізотопи стронцію потрапляють у їжу та воду й накопичуються в зубах та кістках. Стронцій потрапляє в зуби з їжі та води в дитинстві, коли формується зубна емаль. Тому можна з’ясувати, звідки походять люди.

Аналіз показав, що 77 із 79 чоловіків були місцевими мешканцями, а не прибули з інших регіонів. Результати дослідження свідчать, що насильство, якого зазнали ці чоловіки, походило зсередини їхньої власної спільноти. Тобто вони стали жертвами внутрішнього політичного протистояння.

Вчені були здивовані отриманими результатами, оскільки в цей період історії Афіни та Греція загалом ставали дедалі більш взаємопов’язаними завдяки торгівлі. Тому дивує низька кількість мігрантів, адже це поховання мало б містити більше представників різних регіонів Стародавньої Греції.

Можливо, це свідчить про неприязнь мешканців Афін до іноземців у архаїчний період, яка зберігалася й у класичний період, незважаючи на інтенсивну торгівлю.

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