79 мужчин жестоко убили 2600 лет назад: ученые удивились, когда узнали, что произошло (фото)

Археологи считали, что закованные в кандалы люди в массовом захоронении были иностранными захватчиками, которые пришли на территорию Афин. Но они ошиблись.

Археологи обнаружили массовое захоронение возле Афин в Греции еще в 2016 году. В нем находились скелеты 79 мужчин, у которых руки были подняты над головой, а их запястья были закованы в металлические кандалы. Все скелеты были выложены в три ряда, а на черепах были видны следы от смертельных ударов. Массовое захоронение датируется концом VII века до нашей эры. Археологи считали, что это были воины-захватчики, которые вторглись на территорию города-государства Афины, но новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science, показывает, что это были местные жители, пишет Gizmodo.

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Последние 10 лет ученые спорили о том, кем были обнаруженные мужчины и кто их убил, а также похоронил в таком положении в массовой могиле рядом с Афинами. Было предположение, что это были воины-захватчики. Которые вторглись на территорию города-государства в архаический период в истории Афин (примерно 700–460 гг. до н.э.), который предшествовал классическому периоду истории Древней Греции (479-323 гг. до н.э.).

В архаический период начали закладываться основы демократии в Афинах, но не все местные жители были согласны с тем, что именно народ должен управлять государством, а не один правитель, говорят ученые. Но ученые точно не знали, могли ли 79 похороненных мужчин быть жертвами политических противостояний в Афинах.

Археологи обнаружили массовое захоронение возле Афин в Греции еще в 2016 году. В нем находились скелеты 79 мужчин, у которых руки были подняты над головой, а их запястья были закованы в металлические кандалы Фото: Gizmodo

Авторы нового исследования решили выяснить происхождение этих мужчин с помощью изотопов стронция, сконцентрированных в зубной эмали. Изотопы стронция попадают в пищу и воду и накапливаются в зубах и костях. Стронций попадает в зубы из пищи и воды в детстве, когда зубная эмаль формируется. Поэтому можно выяснить, откуда люди родом.

Анализ показал, что 77 из 79 мужчин были местными жителями, а не прибыли из других регионов. Результаты исследования показывают, что насилие, которому подверглись эти мужчины, исходило изнутри их собственного сообщества. То есть они стали жертвами внутреннего политического противостояния.

Ученые были удивлены полученным результатам, потому что в этот период истории Афины и Греция в целом становились все более взаимосвязанными из-за торговли. Поэтому удивляет низкое количество мигрантов, ведь данное захоронение должно было иметь больше представителей разных регионов Древней Греции.

Возможно, это отражает неприязнь жителей Афин к иностранцам в архаический период, которая сохранялась и в классический период, несмотря на интенсивную торговлю.

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