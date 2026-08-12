Настоящее проклятие мумии: никто теперь не в безопасности, предупреждают ученые

В мире огромными темпами растет торговля мумифицированными человеческими останками, которую ученые уже называют “настоящим проклятием мумии”. Это создает серьезную угрозу для общественного здравоохранения.

Эксперты провели исследование тайной купли-продажи частей человеческих тел, возраст которых исчисляется столетиями. Такой теневой рынок повышает риски, связанные с дремлющими микроорганизмами и токсичными материалами, которые используются при мумификации, пишет The Guardian.

Такая подпольная торговля активизировалась в последние годы благодаря социальными сетям, личным сайтам и платформам электронной коммерции. Но покупатели, по-видимому, мало осведомлены, каким рискам они подвергаются.

Изучение 128 онлайн-сообщений на платформах Meta, сайтах электронной коммерции, интернет-магазинах и аукционных домах выявило многочисленные случаи продажи мумифицированных останков с явными признаками биоразложения. Однако продавцы не предоставляли никаких рекомендаций по безопасности и часто использовали почтовую службу для доставки частей покупателям.

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“Чаще всего идентифицировались отдельные части тела, такие как руки и ноги, за ними следовали целые мумифицированные головы. Более половины выборки, 51,6%, состояли из голов в различной степени целостности и сохранности, включая целые или частично мумифицированные головы, черепа или черепные кости с мягкими тканями и/или волосами, а также цанцасы — так называемые уменьшенные головы, создаваемые народом шуар на севере Перу”, - пишут авторы исследования.

Практика мумификации, будь то искусственная или естественная, включает в себя сложные химические и физические процессы, направленные на замедление разложения. На протяжении веков для сохранения тканей использовался целый ряд токсичных материалов и веществ, включая тяжелые металлы, такие как мышьяк, ртуть и свинец.

Мумифицированные останки могут содержать широкий спектр спящих микроорганизмов. Спящие споры грибов могут попадать в воздух при перемещении останков, что представляет опасность для здоровья живых людей, предупреждают ученые.

В статье отмечается, что причиной смерти 10 из 12 ученых-реставраторов, вскрывших гробницу царя Казимира IV Краковского (современная Польша) в 1970-х годах, стало вдыхание спор аспергиллеза.

Считается, что тяжелая форма аспергиллеза, вызванная вдыханием спор, также могла способствовать смерти лорда Карнарвона, главного финансового спонсора исследования гробницы Тутанхамона в Долине царей в Египте.

Смерть Карнарвона в 1923 году приводится в качестве доказательства мифа о том, что тех, кто вскрывал гробницы, настигало несчастье, болезнь или смерть, известного как “проклятие мумии”.

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