Европейцы убивали инков не только оружием: 500-летние мумии стали первым доказательством (фото)

Учёные, изучающие древние человеческие останки в Чили, обнаружили самые древние штаммы оспы, найденные в Америке. Вирусная ДНК была получена из двух мумий коренных жителей инков, датируемых периодом между 1492 и 1631 годами, что стало первым доказательством того, что оспа появилась в регионе в результате европейской колонизации.

Оспа, вызываемая вирусом вариолы, была одной из самых смертоносных болезней в истории человечества до её полной ликвидации в 1980 году. Хотя ранее этот вирус был обнаружен в египетских мумиях возрастом более 3000 лет, до сих пор доказательства его присутствия в Америке основывались на исторических свидетельствах, пишет Live Science.

Исследователи выделили ДНК древнего вируса оспы из костей взрослой женщины и взрослого мужчины, найденных на севере Чили. Изначально команда изучала историю человеческих популяций и не искала инфекционных заболеваний. "Никто из нас не ожидал найти ДНК вируса оспы в собранном образце, поэтому это стало полной неожиданностью", — сказал соавтор исследования Сигеки Накагоме, генетик из Тринити-колледжа в Дублине. Он добавил, что в исторических записях не было никаких упоминаний об оспе в этой конкретной общине, что делает это открытие ещё более неожиданным.

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Исследователи выделили ДНК древнего вируса оспы из костей взрослой женщины и взрослого мужчины, найденных на севере Чили Фото: Bernardo Arriaza

Генетический анализ показал, что два вирусных генома были практически идентичны, что свидетельствует о том, что обе особи заразились во время одной и той же вспышки или одним и тем же циркулирующим штаммом. Сравнив древние геномы с более поздними и современными вирусами оспы, исследователи обнаружили, что чилийский штамм принадлежал к вымершему роду.

Он отделился от другой европейской линии примерно в 1296 году и представлял собой промежуточную стадию между средневековыми европейскими вирусами и более поздними формами оспы. По мнению исследователей, это первое молекулярное доказательство того, что европейцы занесли оспу в Америку во время колонизации.

Оспа, вызываемая вирусом вариолы, была одной из самых смертоносных болезней в истории человечества Фото: Wikimedia Commons

Исторические оценки свидетельствуют о том, что оспа унесла жизни от трёх до четырёх миллионов коренных жителей, не обладавших предварительным иммунитетом. В сочетании с насилием, рабством и другими инфекционными заболеваниями эпидемия привела к гибели около 90 % коренного населения Америки к 1600 году.

Исследование также показало, как вирус оспы менялся с течением времени. Бруно Ромеро Гонсалес, ведущий автор исследования, пояснил, что несколько генов, позволявших родственным вирусам заражать животных, стали неактивными в результате мутаций. Когда эти гены перестали функционировать, вирус оспы постепенно специализировался на заражении исключительно людей. Ученые считают, что эта адаптация помогла вирусу эффективнее распространяться среди людей.

Вирусная ДНК была получена из двух мумий коренных жителей инков Фото: Dagmara Socha

Исследователи надеются, что на территории Америки будут обнаружены дополнительные образцы древнего вируса оспы, что позволит составить более полную историю вируса. Каждый вновь проанализированный геном помогает понять, как инфекционные заболевания менялись на протяжении веков и как они формировали историю человечества.

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